Экономика
REGNUMЗа год в РФ пытались ввезти санкционную продукцию на 1,5 млрд рублей
Москва, 28 мая 2020, 08:41 — REGNUM Ввоз в Россию санкционной продукции на сумму 1,5 млрд рублей предотвращён пограничниками и другими контрольными органами в 2019 году.
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Пограничники совместно с другими контрольными органами предотвратили ввоз в Россию санкционной продукции на сумму 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.ТАССвчера в 23:09
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