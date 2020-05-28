Экономика

REGNUMREGNUMЗа год в РФ пытались ввезти санкционную продукцию на 1,5 млрд рублей

Москва, 28 мая 2020, 08:41 — REGNUM Ввоз в Россию санкционной продукции на сумму 1,5 млрд рублей предотвращён пограничниками и другими контрольными органами в 2019 году.
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В 2019 году ввоз в Россию санкционной продукции предотвращен на 1,5 млрд рублей

Пограничники совместно с другими контрольными органами предотвратили ввоз в Россию санкционной продукции на сумму 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
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