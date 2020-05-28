Экономика
REGNUMЗа год в РФ пытались ввезти санкционную продукцию на 1,5 млрд рублей
Москва, 28 мая 2020, 08:41 — REGNUM Ввоз в Россию санкционной продукции на сумму 1,5 млрд рублей предотвращён пограничниками и другими контрольными органами в 2019 году.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Пограничники совместно с другими контрольными органами предотвратили ввоз в Россию санкционной продукции на сумму 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.ТАССвчера в 23:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Lenta.ru вчера в 16:28
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Армия и оружие
Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
RT на русском вчера в 03:34
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Общество
Стало известно, как будут работать ТЦ Москвы
Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал про порядок работы торговых центров, который может быть введен в столице.
Газета.Ru вчера в 14:09
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
Шоу-бизнес
Третья жена Успенского раскритиковала отношение писателя к семье
Globallookpress / Anatoly Lomokhov Третья жена детского писателя Эдуарда Успенского, телеведущая Элеонора Филина поддержала дочь писателя от другого брака Татьяну, рассказавшую о негативном отношении своего отца к семье и детям и выступившую против наименования литературной премии в его честь.
РЕН ТВ вчера в 23:49
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество
В Кузбассе выявили ещё 20 случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 28 мая, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:57
Здоровье
Названа опасность скорого внедрения вакцины от коронавируса
Быстрое массовое внедрение вакцины от коронавируса может быть опасным, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.
Известия вчера в 23:49
Футбол
Холанд получил травму, столкнувшись с арбитром в матче с «Баварией»
Норвежец получил повреждение в столкновении с арбитром Тобиасом Штилером, проинформировал экс-игрок сборной Норвегии Ян Оге Фьертофт у себя в Twitter-аккаунте.
Газета.Ru вчера в 18:39
Политика
В Twitter объяснили свой поступок в отношении публикаций Трампа
В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.
Pravda.Ru 01:51
Общество
Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше
Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 11:49
Общество
Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс
Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.
Известия вчера в 17:05
Общество
Фитнес-клубы и бассейны начнут работать по новым правилам
Рекомендации по организации работы спортивных учреждений в условиях пандемии коронавируса подготовил Роспотребнадзор.
Нижегородская Правда вчера в 06:39
Политика
В США приняли закон о санкциях против Китая
Конгресс США принял законопроект, который позволяет вводить строгие санкции по отношению к гражданам Китая, которые виноваты в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Lenta.ru 01:52
Технологии
Вышло крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge.
Газета.Ru вчера в 22:25
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов для поступления в вузы
Абитуриенты российских вузов смогут подать документы для поступления с 20 июня до 17 августа, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Первого канала».
Ведомости вчера в 03:27
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ 26 мая в 11:40
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу
Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском вчера в 14:46
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Футбол
Футболистам «Спартака» планируют снизить зарплаты за май и июнь
В апреле игрокам «Спартака» снизили зарплаты на 40% на фоне пандемии коронавируса.
ProstoProSport 01:13
Политика
Глава ФОМ назвал самых популярных российских политиков
Президент Фонда «Общественное мнение» Александр Ослон назвал самых известных политической деятелей среди россиян.
URA.Ru вчера в 19:31
Футбол
Депутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России
Напомним, сезон в чемпионате России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru вчера в 22:26
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском вчера в 13:15
Единоборства
Стало известно время и место боя Петра Яна за титул
Саят Абдрахманов, менеджер представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, рассказал о подробностях боя своего клиента с бразильцем Жозе Алду.
Газета.Ru 00:01