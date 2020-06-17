Общество

RT на русскомRT на русскомПрокуроры добились изъятия у чиновников имущества на 20 млрд рублей

Генпрокуратура России в 2019 году добилась изъятия у чиновников имущества, не подтверждённого доходами, на сумму более 20 млрд рублей. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации.
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Прокуроры добились изъятия у чиновников имущества на 20 млрд рублей

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Игорь Краснов
Российский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Российской Федерации с 22 января 2020 года. Член Совета Безопасности Российской Федерации с 3 февраля 2020 года. Действительный государственный советник юстиции.
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