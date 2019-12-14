Кино

КоммерсантъКоммерсантъЗа год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов

С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Самый большой доход принесла военная драма «Т-34», собравшая в прокате 2,3 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать355
с чего всё началось

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РБК02:01

Подробнее о событии

За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов

Коммерсантъ05:32

Только восемь из получивших господдержку в России фильмов окупились в 2019 году

Lenta.ru04:59

Только 8 из 68 фильмов, получивших господдержку в 2019, окупились

Дождь06:15

Подавляющее большинство фильмов, которые спонсирует государство, не окупается в прокате

Эхо Москвы06:00

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

Известия05:24

РБК: из 68 фильмов, получивших госсубсидии, окупились только восемь

ТАСС04:33

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

РБК02:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 08:19, Ашберн
Спорт

Министра спорта РФ тайно наградили орденом Александра Невского

Министру спорта РФ Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, по данным Sports.ru.
Примечания вчера в 07:05
Наука

В России оценили список вызывающих бессонницу продуктов

Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил список вызывающих бессонницу продуктов, который ранее представили ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США).
Lenta.ru 04:45
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Политика

Журналистку НТВ не пустили на Украину

Журналистку НТВ Александру Тонких не впустили на Украину из-за того, что она посещала Крым.
Известия 07:41
Политика

В Киеве не исключили возможности введения миротворцев ООН в Донбасс

Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина» заявил, что, если урегулирования конфликта в Донбассе не удастся достичь на базе Минских соглашений, Киев может обратиться в ООН с просьбой ввести в регион миротворцев миссии.
RT на русском 08:01
Культура

Победителем шоу «Поле чудес» стал участник, отгадавший слово с ошибкой

Мужчине еще удалось одержать победу и в суперигре. Большинство из нас не смогли бы стать победителем шоу Леонида Якубовича.
Экспресс газета 06:42
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Политика

Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Евразия Daily 12 декабря в 16:42
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Хоккей

Ковальчук покинет «Лос-Анджелес»

Как сообщают СМИ, форвард хоккейного клуба «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук покинет команду в ближайшие дни.
Все про Спорт ру 06:01
Биатлон

Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
РБК 07:13
Политика

Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Накануне.Ru вчера в 05:58
Армия и оружие

В Forbes оценили новейшую российскую подлодку

Авторитетное издание Forbes опубликовало статью о новейшей российской дизель-электрической подводной лодке.
OAnews вчера в 12:37
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 03:49
Единоборства

UFC официально утвердила дату боя Хабиба и Фергюсона

АБН 06:39
Футбол

Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА

Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Коммерсантъ 08:13
Шоу-бизнес

Певец Андрей Губин возвращается на сцену

Популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вернется на сцену после долгого перерыва, рассказал его саунд-продюсер Тарас Ващишин.
НТВ вчера в 10:27
Наука

Названы опасные болезни, которые можно определить по запаху изо рта

В некоторых случаях речь идет о неприятном запахе изо рта. Медики перечислили состояния, которые сопровождаются таким симптомом.
Волгоградская правда 07:18
Общество

В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Наша версия вчера в 04:28
Религия

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

РБК 08:09
Общество

«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке

Учитель средней школы №1 в городе Шахты Ростовской области обматерил одиннадцатиклассника после того, как тот высказал свое мнение на уроке, посвященном Дню Конституции, правам человека и свободе слова.
Lenta.ru вчера в 19:28
Политика

Песков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва

Судьбоносного прорыва на саммите в нормандском формате не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:12
Общество

Самый мощный ледокол в мире «Арктика» завершил этап ходовых испытаний

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол «Арктика» успешно завершил этап ходовых испытаний.
Известия 07:51
Экономика

Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии

Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Газета.Ru 06:57
Футбол

«ПСЖ» готов выкупить Икарди, но трансферу может помешать жена игрока

Руководство «Пари Сен-Жермен» готово в январе выкупить нападающего Мауро Икарди у миланского «Интера» за € 70 млн, но планам парижан может помешать жена и агент футболиста Ванда Нара, сообщает Tuttosport.
Чемпионат 03:43
Технологии

В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта

Беспилотник AFRL ISR В США прошли испытания относительно недорогого беспилотника большой длительности полета.
Военное обозрение 07:27
Спорт

Российские конькобежцы завоевали командное золото Кубка мира

Ruposters.ru 07:34
Политика

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 07:13
Общество

В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час

Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа.
Lenta.ru 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное