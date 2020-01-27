Экономика

Невские НовостиНевские НовостиЗа год в России почти на 50 % подорожала гречка

В 2019 году в России на 45 процентов выросли средние цены на гречневую крупу, а в некоторых регионах цены подскочили почти в два раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ IT-компании «Эвотор», входящей в Сбербанк.
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с чего всё началось

Эксперты заявили о подорожании гречки за год почти на 50 процентов

Сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае - на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае - на 82%.
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