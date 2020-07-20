Светлана Тихоновская, которая зарегистрировалась кандидатом в президенты Белоруссии, увезла детей за пределы страны, в Евросоюз.

За границу увезла детей кандидат в президенты Белоруссии

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