Общество

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Светлана Тихоновская, которая зарегистрировалась кандидатом в президенты Белоруссии, увезла детей за пределы страны, в Евросоюз.
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Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская из-за опасности вывезла детей из страны

Фонтанка.Ру12:29

Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей из страны

Интерфакс07:00

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла детей из страны

Дождь07:29

Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу

REGNUM07:57

Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская вывезла из страны своих детей

ТАСС06:58

Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская вывезла из страны своих детей

News.ru06:57

Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей в безопасное место

Lenta.ru06:25
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:37, Ашберн

Ради безопасности детей кандидат в президенты Светлана Тихановская вывезла их из Беларуси

КП - Беларусь07:40
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
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