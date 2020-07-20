Общество
ИнфоСМИЗа границу увезла детей кандидат в президенты Белоруссии
Светлана Тихоновская, которая зарегистрировалась кандидатом в президенты Белоруссии, увезла детей за пределы страны, в Евросоюз.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
НТВ вчера в 08:15
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Наука
The Boring Company подтвердила, что её тоннели предназначены для Tesla Model S, X и 3
The Boring Company Илона Маска (Elon Musk) подтвердила использование Tesla Model S, Model X и Model 3 в своём новом тоннеле Loop.
3DNews 10:33
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград 07:49
Общество
Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа
Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
iReactor 05:16
Происшествия
Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки
По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Газета.Ru 13:29
Общество
Абхазия назвала условие приема туристов из России
Гостиницы и другие объекты размещения Абхазии смогут принимать туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса, выданной не позднее, чем за три дня до заезда.
Москва 24 20:27
Общество
В Алтайском крае ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер
В крае днем, 21 июля, ожидаются дожди, местами по югу сильные ливневые дожди, грозы, град, а также шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Глас Народа 15:42
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
Музыка
Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске
Невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей запомнится участникам и гостям XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар", заключительный аккорд которого прозвучал над Витебском в минувшее воскресенье.
Российская газета 04:37
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
Политика
Конгрессмены США одобрили ужесточение санкций за «Северный поток — 2»
Внесение поправки об ужесточении санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год одобрила Палата представителей Конгресса США.
ИА Красная Весна 21:32
Шоу-бизнес
Федор Добронравов уволился из театра из-за обиды
MedikForum.ru 18:53
Происшествия
В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек
Чита, 20 июля 2020, 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы.
REGNUM 10:41
Общество
В необходимости массового выпуска вакцины от коронавируса усомнились
Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков усомнился в необходимости массового производства вакцины от коронавируса в России.
Lenta.ru 21:00
Общество
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 20:20
Гаджеты
AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
Evo-rus.com вчера в 15:02
Политика
Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии
Московский Комсомолец вчера в 13:27
Политика
Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7
«Сегодняшняя резолюция ясно даёт понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединённых Штатов», — цитирует проект РИА Новости.
RT на русском 18:51
Футбол
«Сельта» не станет выкупать права на форварда «Локомотива» Смолова
Виго, Испания, 20 июля 2020, 21:47 — REGNUM Нападающий «Сельты» российский нападающий Федор Смолов не останется в чемпионате Испании по окончанию арендного соглашения с командой из «Виго», информирует портал EFE.
REGNUM 14:47
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море
Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известия 13:40
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
Футбол
Юран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛ
Наставник «Химок» Сергей Юран продолжает утверждать, что его команда заявится на чемпионат России в Премьер-лиге, при том, что руководители клуба и Московской области до сих пор не имеют четкой позиции на сей счет и чаще говорят о том, чтобы остаться в ФНЛ.
Евро-футбол.ру 15:40
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40