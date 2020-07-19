Финансы
РБКЗа и против рубля: что ждет российскую валюту к концу 2020 года
Если цены на нефть марки Urals опускаются ниже $42,4 за баррель, Банк России продает валюту из Фонда Национального благосостояния (ФНБ) на внутреннем рынке, повышая таким образом спрос на рубли. Если цена нефти выше этой отметки, ЦБ, наоборот, закупает доллары для ФНБ.
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Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Футбол
Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром Примеры
RT на русском 18:12
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Авто
Эксперт назвал четыре главные причины «смерти» аккумулятора автомобиля
Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин назвал четыре главные причины преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля.
РИА Новости 21:48
Общество
Российские школьники стали первооткрывателями острова в Арктике
Школьники из Троицка, Тулы, Венева, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска в процессе изучения снимков из космоса открыли на северных территориях новый небольшой по площади остров, который образовался примерно двумя неделями ранее в результате потепления и отхода ледников.
Политическая Экспертиза 21:42
Общество
Нарушения в работе баз отдыха в Приморье выявили проведенные проверки
Проверку деятельности баз отдыха в Приморском крае провели административные комиссии совместно с муниципалитетами, 19 июля сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 09:21
Космос
На аукционе в США продали космические экспонаты на миллион долларов
Российская газета 05:49
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Политика
В МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии
В МИД России не подтвердили сообщения ряда СМИ об освобождении Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии двух россиян, заключенных в тюрьму, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:41
Здоровье
Глава Минздрава оценил качество медпомощи в Свердловской области
Вчера, 17 июля, во время рабочего визита в Екатеринбург министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что оказание медицинской помощи больным коронавирусом требует доработки.
RuNews24.ru вчера в 06:59
Общество
В Кузбассе выявили 52 случая коронавируса за сутки
RT на русском 01:10
Финансы
ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что ставка вероятнее всего, будет понижена на 0,25-0,5%. «Однако шансов на снижение ее на 0,25% все же больше — инфляционные показатели вполне позволяют не спешить делать большие шаги, а умеренное понижение ставки оставит Центробанку определенный простор для маневра на следующих заседаниях», — пишет эксперт.
РБК 10:02
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
На поиск пропавшего в Бурятии Ан-2 вылетели два самолета и вертолет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский поисково-спасательный центр.
Российская газета 20:26
Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в новых расправах.
Lenta.ru 17:13
Футбол
Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20
Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия 17 июля в 23:10
Политика
Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов
Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
Коммерсантъ 14:04
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru 17 июля в 05:24
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты победили в «двух прекрасных мировых войнах».
RT на русском 19:35
Происшествия
Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в Вашингтоне
В США один человек погиб, восемь получили ранения в воскресенье вечером в результате стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия).
Интерфакс 21:33
Интернет
Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
ТАСС 20:46
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
Космос
Брянцев пригласили на «Космическое июльское рандеву» в режиме онлайн
Брянский краеведческий музей приглашает на виртуальное «Космическое июльское рандеву».
Мой Брянск вчера в 06:22
Спорт
Более 150 тысяч кошек были поглажены в бете Mortal Shell
Официальный аккаунт разработчика Mortal Shell (студия Cold Symmetry) поделился инфографикой, в которой рассказал о том, что за время проведения открытого бета-тестирования игра собрала более 350 тысяч игроков и набрала более 5 миллионов просмотров на Twitch и YouTube.
3DNews 09:44
Игры
Sony не планирует отправить в отставку PlayStation 4 к Рождеству
Sony не планирует отправить в отставку консоль PlayStation 4 к Рождеству.
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