Если цены на нефть марки Urals опускаются ниже $42,4 за баррель, Банк России продает валюту из Фонда Национального благосостояния (ФНБ) на внутреннем рынке, повышая таким образом спрос на рубли. Если цена нефти выше этой отметки, ЦБ, наоборот, закупает доллары для ФНБ.

За и против рубля: что ждет российскую валюту к концу 2020 года

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