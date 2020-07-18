До конца года к действующим факторам неопределенности могут добавиться новые. Даже сюжет пандемии может повернуться в неожиданную сторону, например, если обвинения российских хакеров в попытке украсть информацию о вакцине привелут к новым санкциям.

За и против рубля: что ждет российскую валюту к концу 2020 года

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