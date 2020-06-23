Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Президент РФ Владимир Путин объявил о дополнительной мере поддержки семей в условиях пандемии коронавируса. Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей. Ранее - в июне - такую разовую выплату уже получили семьи с детьми от 3 до 16 лет.
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Владимир Путин
Трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым ещё раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей.
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