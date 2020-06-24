Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

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