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Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. По его словам, это коснется 28 миллионов детей.
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Владимир Путин
Трудности ещё не отступили и в этой связи считаю необходимым ещё раз в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи в которых растёт около 28 млн детей.
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