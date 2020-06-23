Коронавирус
КомпанияПутин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. По его словам, это коснется 28 миллионов детей.
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Трудности ещё не отступили и в этой связи считаю необходимым ещё раз в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи в которых растёт около 28 млн детей.
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Путин объявил о выплате дополнительных 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
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Путин объявил о повторных выплатах в 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет
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