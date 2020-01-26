Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЗа коллаж на Кадырова задержали 25 человек

В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

В Чечне задержаны 25 человек из-за появления в сети коллажа с Рамзаном Кадыровым в облачении православного священника

Эхо Москвы07:02

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

Lenta.ru07:44

За коллаж с Кадыровым задержали 25 человек: среди них школьники

Московский Комсомолец11:43

«Кавказ.Реалии»: в Чечне задержали 25 человек из-за фотоколлажа с Кадыровым в одеянии православного священника

Дождь05:50

СМИ: в Чечне задержали 25 человек, в том числе подростков, за фотоколлаж с Кадыровым

Znak.com09:22

«Поп Кадыров» – жителей Чечни задержали за коллаж на главу республики

Obzor.ioвчера в 08:38

В Чечне задержали 25 человек из-за коллажа на Кадырова

Pravda.Ru08:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Происшествия

Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 12:58
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Происшествия

Мать постирала младенца в стиральной машине под Свердловском

Газета.Ru 12:19
Религия

Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Российская газета 11:17
Общество

В Британии показали монету в честь Brexit

Министерство финансов Великобритании продемонстрировало в Сети монету, которую выпустят в честь выхода Соединенного королевства из Евросоюза.
Московский Комсомолец 13:29
Здоровье

Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал "Звезде", как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:30
Общество

Пресс-служба губернатора Кубани объяснила его слова про Мамаев курган

РИА Новости 13:48
Спорт

Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе

Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Брянская улица 07:39
Кино

Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 05:55
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни

Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.
Телеканал 360° 13:14
Здоровье

В Китае рассказали об инкубационном периоде коронавируса

Период созревания коронавируса может составлять от 1 до 14 дней, сообщил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй, 26 января сообщают РИА Новости.
Красная весна 05:09
Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил шесть голов «Транмиру» в Кубке Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмир Роверс» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк».
Чемпионат 11:49
Политика

Россия может ответить на высылку дипломатов из Болгарии

МИД Болгарии объявил российского дипломата и сотрудника Торгового представительства РФ персонами нон грата.
Коммерсантъ 24 января в 10:42
Политика

В Кремле отреагировали на информацию об отставке Суркова

Указа об освобождении от должности помощника президента РФ Владислава Суркова нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Радио Sputnik вчера в 04:02
Спорт

Мужская сборная России победила в эстафете на ЧЕ по шорт-треку

Мужская сборная России одержала победу в эстафете на 5000 м на чемпионат Европы по шорт-треку, который проходил в Дебрецене (Венгрия).
Чемпионат 12:35
Культура

Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

iReactor вчера в 14:32
Общество

Глава ВОЗ отправился в Китай для обсуждения коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.
Коммерсантъ 12:59
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Происшествия

В Махачкале взорвался газ в жилом доме

В подвале многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв газа.
BFM.ru 08:19
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 11:21
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки

Труп 19-летней девушки обнаружен сегодня утром на западе Москвы. Предположительно речь идет о суициде.
Московский Комсомолец 04:56
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью

Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
RT на русском 12:52
Происшествия

В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет

Самолет в Иране загорелся во время полета и экстренно сел, обошлось без пострадавших, передает агентство Mehr.
РИА Новости 10:10
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске

Газета.Ru 08:56
Шоу-бизнес

Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями

Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Дни24 вчера в 12:26
Технологии

Ученые РАН предупреждают о рисках разгерметизации на МКС

Общественное телевидение России 06:06
Политика

Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за действия правительства страны во время Холокоста во Второй мировой войне, сообщает газета Dutch News.
РИА Новости 13:26
Политика

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
RT на русском 13:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное