В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

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