Происшествия
Lenta.ruЗа коллаж на Кадырова задержали 25 человек
В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
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Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Общество
В Британии показали монету в честь Brexit
Министерство финансов Великобритании продемонстрировало в Сети монету, которую выпустят в честь выхода Соединенного королевства из Евросоюза.
Здоровье
Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал "Звезде", как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса.
Спорт
Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе
Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни
Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.
Здоровье
В Китае рассказали об инкубационном периоде коронавируса
Период созревания коронавируса может составлять от 1 до 14 дней, сообщил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй, 26 января сообщают РИА Новости.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» забил шесть голов «Транмиру» в Кубке Англии
В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмир Роверс» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк».
Политика
Россия может ответить на высылку дипломатов из Болгарии
МИД Болгарии объявил российского дипломата и сотрудника Торгового представительства РФ персонами нон грата.
Политика
В Кремле отреагировали на информацию об отставке Суркова
Указа об освобождении от должности помощника президента РФ Владислава Суркова нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Спорт
Мужская сборная России победила в эстафете на ЧЕ по шорт-треку
Мужская сборная России одержала победу в эстафете на 5000 м на чемпионат Европы по шорт-треку, который проходил в Дебрецене (Венгрия).
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Общество
Глава ВОЗ отправился в Китай для обсуждения коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Происшествия
В Махачкале взорвался газ в жилом доме
В подвале многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв газа.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки
Труп 19-летней девушки обнаружен сегодня утром на западе Москвы. Предположительно речь идет о суициде.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Происшествия
В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет
Самолет в Иране загорелся во время полета и экстренно сел, обошлось без пострадавших, передает агентство Mehr.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями
Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Технологии
Ученые РАН предупреждают о рисках разгерметизации на МКС
Политика
Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за действия правительства страны во время Холокоста во Второй мировой войне, сообщает газета Dutch News.
Политика
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.