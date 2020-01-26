Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЗа коллаж на Кадырова задержали 25 человек

В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

В Чечне задержаны 25 человек из-за появления в сети коллажа с Рамзаном Кадыровым в облачении православного священника

Эхо Москвы07:02

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

Lenta.ru07:44

За коллаж с Кадыровым задержали 25 человек: среди них школьники

Московский Комсомолец11:43

«Кавказ.Реалии»: в Чечне задержали 25 человек из-за фотоколлажа с Кадыровым в одеянии православного священника

Дождь05:50

СМИ: в Чечне задержали 25 человек, в том числе подростков, за фотоколлаж с Кадыровым

Znak.com09:22

«Поп Кадыров» – жителей Чечни задержали за коллаж на главу республики

Obzor.ioвчера в 08:38

В Чечне задержали 25 человек из-за коллажа на Кадырова

Pravda.Ru08:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:29, Ашберн
Общество

Глава ВОЗ отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай в связи с распространением там нового коронавируса 2019-nCoV.
RT на русском 13:41
Политика

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Газета.Ru 18:07
Общество

Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский НПЗ «Нафтан»

Первая часть партии норвежской нефти - около 3,5 тыс. тонн - поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
ТАСС 03:20
Шоу-бизнес

Зачем Александр Домогаров горстями пьет сильнодействующие лекарства

В последнее время поклонники Александра Домогарова бьют тревогу.
Uznayvse.ru 12:37
Политика

Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Газета.Ru 11:13
Происшествия

Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Газета.Ru 14:16
Политика

В Кремле прокомментировали сообщение об отставке Суркова

У Кремля нет информации об отставке помощника президента Владислава Суркова, сообщил Дмитрий Песков.
НТВ вчера в 04:48
Здоровье

Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Expert.ru 06:21
Культура

Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»

В сети появилась взломанная переписка, которую якобы вели помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
БИЗНЕС Online 24 января в 09:13
Фигурное катание

Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки

Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Говорит Москва вчера в 23:10
Авто

Названы правила прогрева современных двигателей

Как отмечают эксперты, современные двигатели приходится дольше греть.
Shraibikus News вчера в 07:41
Шоу-бизнес

Анна Цуканова-Котт показала квартиру, которую купила в Таиланде

Анна Цуканова-Котт достаточно часто делится в своем микроблоге в Instagram кадрами из жарких стран.
Вокруг ТВ вчера в 11:07
Баскетбол

Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта

Lenta.ru 16:40
Шоу-бизнес

Волочкова озвучила дату своей свадьбы

По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
Рамблер 09:21
Авто

Средневзвешенная цена нового авто в 2019 году выросла на 8%

Для сравнения, в 2018 году средневзвешенная цена на новый автомобиль выросла на 7%. При этом средняя скидка, которую получали клиенты в 2019 году, оказалась на уровне 6,9%. Средняя неценовая выгода – выгода за счет кредитных программ, страхования, бесплатных опций, аксессуаров, технического обслуживания – составила 2,0%. Расчетная цена нового автомобиля в России в 2019 году – 1 446 795 рублей.
Движок 24 января в 03:25
Космос

Рогозин полетит на Восточный на самолете для космонавтов

Глава Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отправится на космодром Восточный на самолете Ту-204-300, который ранее был специально переоборудован для перевозки космонавтов.
Газета.Ru 00:16
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 15:34
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Газета.Ru вчера в 08:27
Общество

В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом

Пять случаев заболевания новым коронавирусом из Китая зафиксированы в США, сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).
РИА Новости 15:34
Экономика

Эксперты: Китай занимает второе место после США по объему продаж оружия в мире

Китай находится на втором после США месте в мире по объему производства вооружений и их продаж.
ТАСС 18:10
Шоу-бизнес

Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы

Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
News.ru вчера в 00:40
Культура

Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов

Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
ТАСС 08:56
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Футбол

Неймар посвятил гол погибшему Коби Брайанту

Нападающий парижского клуба Неймар посвятил забитый мяч легендарному баскетболисту. Neymar with an incredible gesture.
Metaratings 16:29
Происшествия

Из-за ливней в Бразилии погибли 30 человек

Три десятка человек погибли из-за сильных ливней в бразильском штате Минас-Жейрас, сообщает местное управление гражданской обороны.
Политическая Экспертиза 02:59
Экономика

Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса

Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса С начала года иностранные инвесторы вложили в российские фонды свыше $1 млрд.
Коммерсантъ 18:01
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК вчера в 06:10
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Российская газета 14:04
Здоровье

Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
ToDay News Ufa 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное