Происшествия
Lenta.ruЗа коллаж на Кадырова задержали 25 человек
В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
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Общество
Глава ВОЗ отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай в связи с распространением там нового коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский НПЗ «Нафтан»
Первая часть партии норвежской нефти - около 3,5 тыс. тонн - поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Шоу-бизнес
Зачем Александр Домогаров горстями пьет сильнодействующие лекарства
В последнее время поклонники Александра Домогарова бьют тревогу.
Политика
Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Политика
В Кремле прокомментировали сообщение об отставке Суркова
У Кремля нет информации об отставке помощника президента Владислава Суркова, сообщил Дмитрий Песков.
Здоровье
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Культура
Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»
В сети появилась взломанная переписка, которую якобы вели помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Авто
Названы правила прогрева современных двигателей
Как отмечают эксперты, современные двигатели приходится дольше греть.
Шоу-бизнес
Анна Цуканова-Котт показала квартиру, которую купила в Таиланде
Анна Цуканова-Котт достаточно часто делится в своем микроблоге в Instagram кадрами из жарких стран.
Баскетбол
Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта
Шоу-бизнес
Волочкова озвучила дату своей свадьбы
По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
Авто
Средневзвешенная цена нового авто в 2019 году выросла на 8%
Для сравнения, в 2018 году средневзвешенная цена на новый автомобиль выросла на 7%. При этом средняя скидка, которую получали клиенты в 2019 году, оказалась на уровне 6,9%. Средняя неценовая выгода – выгода за счет кредитных программ, страхования, бесплатных опций, аксессуаров, технического обслуживания – составила 2,0%. Расчетная цена нового автомобиля в России в 2019 году – 1 446 795 рублей.
Космос
Рогозин полетит на Восточный на самолете для космонавтов
Глава Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отправится на космодром Восточный на самолете Ту-204-300, который ранее был специально переоборудован для перевозки космонавтов.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Общество
В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
Пять случаев заболевания новым коронавирусом из Китая зафиксированы в США, сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).
Экономика
Эксперты: Китай занимает второе место после США по объему продаж оружия в мире
Китай находится на втором после США месте в мире по объему производства вооружений и их продаж.
Шоу-бизнес
Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы
Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
Культура
Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Футбол
Неймар посвятил гол погибшему Коби Брайанту
Нападающий парижского клуба Неймар посвятил забитый мяч легендарному баскетболисту. Neymar with an incredible gesture.
Происшествия
Из-за ливней в Бразилии погибли 30 человек
Три десятка человек погибли из-за сильных ливней в бразильском штате Минас-Жейрас, сообщает местное управление гражданской обороны.
Экономика
Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса
Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса С начала года иностранные инвесторы вложили в российские фонды свыше $1 млрд.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.