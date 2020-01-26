Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЗа коллаж на Кадырова задержали 25 человек

В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
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В Чечне задержаны 25 человек из-за появления в сети коллажа с Рамзаном Кадыровым в облачении православного священника

Эхо Москвы07:02

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

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За коллаж с Кадыровым задержали 25 человек: среди них школьники

Московский Комсомолец11:43

«Кавказ.Реалии»: в Чечне задержали 25 человек из-за фотоколлажа с Кадыровым в одеянии православного священника

Дождь05:50

СМИ: в Чечне задержали 25 человек, в том числе подростков, за фотоколлаж с Кадыровым

Znak.com09:22

«Поп Кадыров» – жителей Чечни задержали за коллаж на главу республики

Obzor.ioвчера в 08:38

В Чечне задержали 25 человек из-за коллажа на Кадырова

Pravda.Ru08:53
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:26, Ашберн
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