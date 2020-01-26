Происшествия
Lenta.ruЗа коллаж на Кадырова задержали 25 человек
В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
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Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Биатлон
Российские биатлонисты установили антирекорд по гонкам без медалей
Российские биатлонисты установили собственный антирекорд по гонкам без наград.
Энергетика
Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае
Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
Наука
Ракообразные из черепа сибирского мамонта оказались обитателями степей
Международный коллектив ученых исследовал ракообразных, обнаруженных в черепе мумии сибирского мамонтенка Юки.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Футбол
Комличенко приехал в Новогорск для подписания контракта с «Динамо»
Спорт
Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе
Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Шоу-бизнес
Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Общество
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Футбол
В Москве состоялась жеребьёвка Кубка легенд
Состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка легенд — 2020 по футболу, который пройдёт в Москве.
Культура
Режиссер Римас Туминас негативно высказался о Домогарове
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Футбол
Защитник юношеской сборной России перешёл в «Вильярреал»
Шоу-бизнес
Волочкова озвучила дату своей свадьбы
По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина
Общество
Прокуратура просит ликвидировать Ингушский комитет национального единства
Прокуратура Ингушетии направила в верховный суд республики исковое заявление с просьбой рассмотреть вопрос о ликвидации общественного движения Ингушский комитет национального единства (ИКНЕ), сообщил «Интерфаксу» адвокат Магомед Беков.
Спорт
Елистратов завоевал бронзу чемпионата Европы на дистанции 1000 метров
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35
Турецкие спасатели обнаружили 35 тел погибших при землетрясении в восточной провинции Элязыг в пятницу.
Армия и оружие
США назвали количество пострадавших при атаках Ирана на базы в Ираке
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что во время атак Ирана на американские базы в Ираке пострадали 34 военнослужащих США, половина из них всё еще проходит лечение, сообщает в пятницу 24 января издание Denver Post.
Авто
Названы неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле
Специалисты «Российской газеты» рассказали о ключевых неисправностях, с которыми запрещается эксплуатация ТС.