Происшествия
Lenta.ruЗа коллаж на Кадырова задержали 25 человек
В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
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Происшествия
Раскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.
Общество
Астролог рассказал, что ждет знаки в Китайском новом году
Китайский новый год отмечают в ночь на 25 января.
Экономика
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Политика
Песков: решение об отставке правительства принял Медведев
Решение об отставке правительства Дмитрия Медведева было принято самим кабинетом министров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Политика
Российские дипломаты покинули Болгарию
Сообщалось, что МИД Болгарии объявил персоной нон грата дипломата РФ, а члена технического персонала назвали неприемлемым лицом.
Армия и оружие
На территорию посольства США в Багдаде упали ракеты
Три ракеты упали вечером в воскресенье на территории посольства США в Багдаде, одна из них поразила ресторан дипмиссии, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.
Авто
Кроссовер Ford Mondeo нового поколения появится в 2021 году
Компания Ford разрабатывает новую версию популярного кроссовера Ford Mondeo, который будет показан публике в январе 2021 года.
Космос
Астрономы обнаружили «звезду-вампира»
Общество
Глава ВОЗ отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай в связи с распространением там нового коронавируса 2019-nCoV.
Футбол
Игорь Чугайнов: «Порой в России система „осень-весна“ наносит вред»
Известный тренер Игорь Чугайнов в интервью «СЭ» высказался об экономическом положении «Химок».
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен опытный каратель
На Донбассе уничтожен командир отделения ВСУ Антон Хоба. О гибели оккупанта сообщил мэр Шостки Николай Нога.
Культура
Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Происшествия
Приступ зараженного коронавирусом человека сняли на видео
В воскресенье, 26 января, издание Daily Mirror опубликовало видео, на котором заснят приступ лихорадки зараженного коронавирусом жителя Китая.
Здоровье
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Армия и оружие
Sohu назвало двух самых надежных союзников России в войне против США
Обозреватель портала из Поднебесной отмечает, что США ведут себя агрессивно по отношению к России, и даже конфликт, который Вашингтон раздувает с Ираном, потенциально направлен против Москвы.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Энергетика
Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае
Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
Происшествия
В Курске две девочки погибли, провалившись под лед
Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Курска поступило сообщение о том, что на реке Сейм под лёд провалились дети.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Экономика
Дерипаска призвал ЦБ снизить ключевую ставку до 4%
"Скорейшее снижение ключевой ставки до 4% сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65-68 рублей за доллар", – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
Здоровье
Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса
Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Происшествия
В Чите нашлась мать четверых детей, которые жили в заброшенном доме
В Чите нашлась мать четверых детей, которые жили с отцом в заброшенном здании без воды и отопления.
Политика
Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, на котором присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского президента.
Наука
Канадские ученые допустили возможность заразности рака
По заключению ученых, передаваться может микробиом, то есть микрофлора – совокупность триллионов микроорганизмов, среди которых не только бактерии, а также грибки и вирусы.
Политика