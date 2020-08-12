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Долг.рф
Долг.рф

За месяц число предприятий МСП уменьшилось на 7,6 %

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ, в июле - начале августа количество предприятий данного сектора сократилось на 7,6 %, или на 461,9 тыс. Теперь их количество составляет 5,6 млн вместо 6,05 млн месяцем ранее.В источнике
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Национальная служба новостей

Омбудсмен: ИП и малый бизнес уходят в самозанятость из-за коронавируса

Национальная служба новостейвчера в 12:27
ТАСС

Доля субъектов МСП в российском бизнесе в августе снизилась на 1%

ТАССвчера в 09:34
Новый компаньон

Придавило короной

Новый компаньонвчера в 22:00
Гарант

В реестре МСП появились сведения об ООО с участием объединений инвалидов

Гарантвчера в 05:40
Ведомости

В России сократилось число малых и средних предприятий

Ведомостивчера в 04:25
Омскрегион

Сведения в Федресурс внесет нотариус

Омскрегионвчера в 23:03
Газета.Ru

В «Опоре России» удовлетворены результатами обновления реестра малого бизнеса

Газета.Ruвчера в 09:05

Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Александр Ширвиндт на месте ДТП в Валдае (цитата группы "Валдай" в соцсети "ВКонтакте") Https: / / vk.com / valdaycom Как сообщает портал valday.com, ДТП произошло 11 августа около 12:40 мск на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
REGNUMвчера в 10:52
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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ФАС признала Apple нарушителем на рынке распространения приложений

В ведомстве установили, что Apple, будучи владельцем 100% долей на рынке распространения мобильных приложений на iOS, с октября 2018 года ограничивала инструменты и возможности для сторонних разработчиков приложений родительского контроля, из-за чего большая часть их функционала была утрачена.
Газета Кемерова10 августа в 12:24
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В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ruвчера в 05:17
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Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Член штаба Мария Колесникова заявила, что видео, где Тихановская призывает не выходить на протесты было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где та находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.
Lenta.ruвчера в 08:21
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