За месяц число предприятий МСП уменьшилось на 7,6 %

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ, в июле - начале августа количество предприятий данного сектора сократилось на 7,6 %, или на 461,9 тыс. Теперь их количество составляет 5,6 млн вместо 6,05 млн месяцем ранее.