Коронавирус
МонаВистаЗа месяц самоизоляции каждый десятый российский заемщик потерял доход
Почти треть испытывающих трудности с выплатами по кредитам российских заемщиков потеряли работу или иной источник дохода. Об этом со ссылкой на данные крупнейших российских банков сообщило издание РБК.
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Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Sport.ru вчера в 07:56
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Сезон в российской Премьер-лиге может быть завершен досрочно.
Vprognoze.ru 03:24
Здоровье
За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05 мая в 05:29
Единоборства
Тренер Нурмагомедова назвал фаворита в бою Гэтжи-Фергюсон
Тренер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес изменил свое мнение о фаворите в бою Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, где на кону будет титул временного чемпиона.
Allboxing.ru 04:27
Общество
Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений
Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август
В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета вчера в 12:10
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
За сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах.
Piter.tv 03:45
Общество
Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня
По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Хоккей
КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 млн 660 тысяч.
Говорит Москва вчера в 04:57
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
Происшествия
В ЕСПЧ направлена жалоба на избиение одиннадцатиклассника во время летних протестов
В ЕСПЧ направлена жалоба на избиение одиннадцатиклассника во время летних протестов Московский школьник Александр Костюк, которого, по его словам, летом прошлого года во время протестной акции избили четверо силовиков, пожаловался в ЕСПЧ на пытки и отказ Следственного комитета России (СКР) провести проверку по данному факту.
Коммерсантъ вчера в 15:32
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Происшествия
В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек
Погиб один человек, пятеро получили травмы, сообщили "РГ" в Управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 04:44
Общество
С 12 мая в Воронежской области вводится масочный режим
С 12 мая на территории Воронежской области вводится масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.
Новая Усмань Сегодня вчера в 11:24
Общество
Как выглядит девушка с самыми большими губами в мире
Своим внешним видом Андреа гордится. Считает, что ее губы может и не самые большие в мире, но в списке самых больших – точно.
ToDay News Ufa вчера в 05:16
Космос
Китай осуществил успешный запуск новейшего космического корабля
Китай 5 мая осуществил успешный запуск испытательной версии своего пилотируемого космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B.
BFM.ru 05 мая в 06:44
Хоккей
«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия
Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 05 мая в 07:17
Здоровье
За сутки в Оренбургской области выявили 45 новых случаев коронавируса
За последние сутки скончалась одна 60-летняя пациентка в Акбулаке, за все время в регионе 5 летальных случаев.
Эхо Москвы в Оренбурге 05:35