Почти треть испытывающих трудности с выплатами по кредитам российских заемщиков потеряли работу или иной источник дохода. Об этом со ссылкой на данные крупнейших российских банков сообщило издание РБК.

За месяц самоизоляции каждый десятый российский заемщик потерял доход

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