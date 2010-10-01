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Новый ДеньНовый День«За миллион будут рожать нищета и быдло»: Водонаева раскритиковала предложения Путина по демографии

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Алена Водонаева не считает, что новые предложения президента Владимира Путина исправят демографическую ситуацию в стране. По мнению телеведущей, рожать будут те, кому «вечно не хватает на бутылку водки».
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