Общество
Новый День«За миллион будут рожать нищета и быдло»: Водонаева раскритиковала предложения Путина по демографии
Алена Водонаева не считает, что новые предложения президента Владимира Путина исправят демографическую ситуацию в стране. По мнению телеведущей, рожать будут те, кому «вечно не хватает на бутылку водки».
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Политика
Рабочую группу для внесения поправок в Конституцию создал Путин
Президент России Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о поправках в Конституцию.
Экономика
ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
Политика
Госдума проголосовала за утверждение Мишустина премьер-министром
Напомним, что кандидатуру Михаила Мишустина вчера выдвинул президент России Владимир Путин сразу после того, как было объявлено о роспуске правительства.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Экономика
«РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции
Компания «РусГидро» заявила, что намерена обратиться в Банк России с просьбой проверить, не было ли причиной скачка котировок ее акций манипулирование рынком.
Шоу-бизнес
Елена Воробей на концерте сломала руку
Елена Воробей, популярная эстрадная актриса, заслуженная артистка России, во время концерта в Ногинске поскользнулась на сцене, упала и сломала руку.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Финансы
Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар
Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что курс рубля может резко опуститься уже в обозримом будущем.
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль
На юге - в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае температура в феврале может быть теплее обычной на один градус.
Общество
«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Политика
Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов
Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Политика
Саркози предложил создать новый союз Европы с Россией
Новая международная структура могла бы решать проблемы безопасности и экономики от Европы до Азии, заявил экс-президент Франции Николя Саркози, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.
Фигурное катание
Туктамышева прокомментирует чемпионат Европы на Первом канале
В женском одиночном катании Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, занявшие первые три места на чемпионате России.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Общество
Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Политика
Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Кино
Мединский заявил о фантастических успехах отечественного кино
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил о фантастических успехах российского кино в прокате страны.
Здоровье
Эпидемия гриппа в Астрахани может продлиться до апреля
В связи с чем прогнозируется продолжительный период подъема заболеваемости – возможно до апреля.
Политика
Трамп может обсудить с Путиным хакерские атаки на украинскую Burisma
Президент США Дональд Трамп при встрече с российским лидером Владимиром Путиным может обсудить хакерскую атаку на украинскую компанию Burisma, о которой сообщила газета The New York Times.
Кино
Amazon отказался от сериала «Темная башня» по Стивену Кингу
Политика
Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.