За сутки в Кемеровской области выявили 31 новый случай коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки у 31 кузбассовца нашли коронавирусную инфекцию

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