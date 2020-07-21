Еще 14 пациентов с коронавирусом, по данным оперативного штаба, скончались за сутки в Москве. Таким образом, число жертв Ковид-19 в столице с начала пандемии увеличилось до 4364.

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Общество В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим. 13

Футбол Федун выразил вотум доверия Тедеско Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун выразил вотум доверия главному тренеру Доменико Тедеско. 1

Происшествия На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.

Армия и оружие Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20». 164

Экономика «Росморпорт» предлагает повысить ставки для судов загранплавания «Росморпорт» предлагает повысить ставки для судов загранплавания На фоне падения грузооборота и доходов от портовых сборов ФГУП «Росморпорт» просит ускорить принятие их предельных ставок, а также впервые с 2016 года проиндексировать тариф.

Экономика Petropavlovsk в I полугодии увеличил выпуск золота на 42% Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") по итогам первого полугодия 2020 года увеличил производство золота на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 320,6 тысячи унций, говорится в сообщении компании.

Политика Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих переговорах с человеком, который захватил заложников в автобусе в городе Луцке Волынской области. 849

Общество Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области. 19

Политика Госдума приняла президентский закон о воспитании в школах Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о воспитании в школах, внесенный в конце мая президентом. 22

Гаджеты Xiaomi представила бюджетный проектор Mijia Projector 2 Pro Проектор отличается несколькими режимами наводки резкости, максимальной диагональю выведения изображения 200 дюймов, а также 4-канальным светодиодным источником света Luminus, который обеспечивает до 1300 ANSI люмен яркости. 2

Общество В Киеве подожгли дом главы Центра противодействия коррупции В Киеве произошел пожар в доме главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк даст интервью на телевидении Отмечается, что артистка проходит лучевую терапию и участвует в американской программе лечения онкобольных, передаёт oane.ws.Напомним, осенью 2019 года знаменитость попала в реанимацию в тяжёлом состоянии. 28

Политика В МИД оценили возможность покупки Турцией дополнительной партии С-400 Москва не видит препятствий для приобретения Турцией дополнительной партии ЗРК С-400 "Триумф" у российской стороны, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. 3

Экономика Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. 232

Шоу-бизнес «Живая Барби»-трансгендер показала соски и пышные бедра на свежих фото На фото трансгендер запечатлен в прозрачной блузе, через которую видны соски, и в обтягивающих пышные бедра брюках-клеш.

Происшествия В Челябинске представителя автосалона осудили за взятку полицейскому Представитель автосалона был задержан в августе 2019 года после того, как попытался дать взятку сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.