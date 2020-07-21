Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыЕще 14 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Еще 14 пациентов с коронавирусом, по данным оперативного штаба, скончались за сутки в Москве. Таким образом, число жертв Ковид-19 в столице с начала пандемии увеличилось до 4364.
Читать в источнике
Комментировать1,5K

Подробнее о событии

В Москве умерло еще 14 пациентов с коронавирусом

РИАМО00:30

Штаб: В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:25

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:28

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:28

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:26

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Полит.рувчера в 22:32

В Москве умерли ещё 19 пациентов с коронавирусом

Сиб.фм21 июля в 20:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Общество

В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах

Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим.
RuNews24.ru вчера в 10:19
13
Футбол

Федун выразил вотум доверия Тедеско

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун выразил вотум доверия главному тренеру Доменико Тедеско.
Газета.Ru вчера в 19:28
1
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске

Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
75
Транспорт

Движение по трассе «Таврида» в районе Севастополя запустят в сентябре

В сентябре планируется запустить по нему рабочее движение, сообщил журналистам в среду ведущий инженер подрядчика АО "ВАД" Роман Слободенюк.
ТАСС вчера в 07:37
2
Происшествия

На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне

В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
Газета.Ru 02:47
Армия и оружие

Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены

Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ вчера в 08:36
164
Экономика

«Росморпорт» предлагает повысить ставки для судов загранплавания

«Росморпорт» предлагает повысить ставки для судов загранплавания На фоне падения грузооборота и доходов от портовых сборов ФГУП «Росморпорт» просит ускорить принятие их предельных ставок, а также впервые с 2016 года проиндексировать тариф.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Экономика

Petropavlovsk в I полугодии увеличил выпуск золота на 42%

Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") по итогам первого полугодия 2020 года увеличил производство золота на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 320,6 тысячи унций, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 02:26
Наука

В Британии создали неразрезаемый материал для сейфов и замков

Уфимские Заметки 21 июля в 01:43
100
Происшествия

Ноябрьский суд отправил в колонию «Ведьму 48» из Челябинской области

Ноябрьский городской суд признал виновной в мошенничестве 56-летнюю жительницу Челябинской области.
ЯмалPRO 01:37
Шоу-бизнес

Рита Дакота не посетит Крым из-за концертов на Украине

CT news 21 июля в 16:06
23
Футбол

«Динамо» и «Рубин» предложили контракт Кокорину

CT news вчера в 10:10
2
Политика

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих переговорах с человеком, который захватил заложников в автобусе в городе Луцке Волынской области.
Труд вчера в 03:47
849
Общество

Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина

Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
REGNUM вчера в 13:34
19
Политика

Госдума приняла президентский закон о воспитании в школах

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о воспитании в школах, внесенный в конце мая президентом.
Накануне.Ru вчера в 06:53
22
Единоборства

Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 13:34
12
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный проектор Mijia Projector 2 Pro

Проектор отличается несколькими режимами наводки резкости, максимальной диагональю выведения изображения 200 дюймов, а также 4-канальным светодиодным источником света Luminus, который обеспечивает до 1300 ANSI люмен яркости.
Evo-rus.com 21 июля в 07:18
2
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала маму в день ее рождения

Анна Семенович поздравила свою маму с днем рождения и показала поклонникам, как она выглядит.
Территория новостей вчера в 05:11
3
Общество

Археологи нашли 1000-летнюю матрицу в Швейцарии

О 1000-летней матрице пишет The History Blog.
Planet Today 02:32
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста

Согласно словам Кардашьян, Канье страдает биполярным расстройством личности.
CT news вчера в 17:49
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Авторадио вчера в 11:18
74
Общество

В Киеве подожгли дом главы Центра противодействия коррупции

В Киеве произошел пожар в доме главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.
РЕН ТВ 01:32
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк даст интервью на телевидении

Отмечается, что артистка проходит лучевую терапию и участвует в американской программе лечения онкобольных, передаёт oane.ws.Напомним, осенью 2019 года знаменитость попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Вестник вчера в 14:05
28
Политика

В МИД оценили возможность покупки Турцией дополнительной партии С-400

Москва не видит препятствий для приобретения Турцией дополнительной партии ЗРК С-400 "Триумф" у российской стороны, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
РИА Новости 02:52
3
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
1,7K
Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
232
Шоу-бизнес

«Живая Барби»-трансгендер показала соски и пышные бедра на свежих фото

На фото трансгендер запечатлен в прозрачной блузе, через которую видны соски, и в обтягивающих пышные бедра брюках-клеш.
Киноафиша России вчера в 03:05
Происшествия

В Челябинске представителя автосалона осудили за взятку полицейскому

Представитель автосалона был задержан в августе 2019 года после того, как попытался дать взятку сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.
Коммерсантъ Челябинск 02:58
Авто

Субботин рассказал, почему не стоит часто менять автомобили

Новые автомобили вчера в 10:26
Авто

Skoda Karoq и Geely Coolray — тест-драйв в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
За рулем 19 июля в 23:10
ещё по теме
Главное