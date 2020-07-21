Коронавирус
Эхо МосквыЕще 14 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве
Еще 14 пациентов с коронавирусом, по данным оперативного штаба, скончались за сутки в Москве. Таким образом, число жертв Ковид-19 в столице с начала пандемии увеличилось до 4364.
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Общество
В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах
Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим.
RuNews24.ru вчера в 10:19
Футбол
Федун выразил вотум доверия Тедеско
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун выразил вотум доверия главному тренеру Доменико Тедеско.
Газета.Ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске
Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
Транспорт
Движение по трассе «Таврида» в районе Севастополя запустят в сентябре
В сентябре планируется запустить по нему рабочее движение, сообщил журналистам в среду ведущий инженер подрядчика АО "ВАД" Роман Слободенюк.
ТАСС вчера в 07:37
Происшествия
На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне
В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
Газета.Ru 02:47
Армия и оружие
Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ вчера в 08:36
Экономика
«Росморпорт» предлагает повысить ставки для судов загранплавания
«Росморпорт» предлагает повысить ставки для судов загранплавания На фоне падения грузооборота и доходов от портовых сборов ФГУП «Росморпорт» просит ускорить принятие их предельных ставок, а также впервые с 2016 года проиндексировать тариф.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Экономика
Petropavlovsk в I полугодии увеличил выпуск золота на 42%
Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") по итогам первого полугодия 2020 года увеличил производство золота на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 320,6 тысячи унций, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 02:26
Наука
В Британии создали неразрезаемый материал для сейфов и замков
Уфимские Заметки 21 июля в 01:43
Происшествия
Ноябрьский суд отправил в колонию «Ведьму 48» из Челябинской области
Ноябрьский городской суд признал виновной в мошенничестве 56-летнюю жительницу Челябинской области.
ЯмалPRO 01:37
Шоу-бизнес
Рита Дакота не посетит Крым из-за концертов на Украине
CT news 21 июля в 16:06
Футбол
«Динамо» и «Рубин» предложили контракт Кокорину
CT news вчера в 10:10
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих переговорах с человеком, который захватил заложников в автобусе в городе Луцке Волынской области.
Труд вчера в 03:47
Общество
Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина
Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
REGNUM вчера в 13:34
Политика
Госдума приняла президентский закон о воспитании в школах
Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о воспитании в школах, внесенный в конце мая президентом.
Накануне.Ru вчера в 06:53
Единоборства
Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 13:34
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный проектор Mijia Projector 2 Pro
Проектор отличается несколькими режимами наводки резкости, максимальной диагональю выведения изображения 200 дюймов, а также 4-канальным светодиодным источником света Luminus, который обеспечивает до 1300 ANSI люмен яркости.
Evo-rus.com 21 июля в 07:18
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала маму в день ее рождения
Анна Семенович поздравила свою маму с днем рождения и показала поклонникам, как она выглядит.
Территория новостей вчера в 05:11
Общество
Археологи нашли 1000-летнюю матрицу в Швейцарии
О 1000-летней матрице пишет The History Blog.
Planet Today 02:32
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста
Согласно словам Кардашьян, Канье страдает биполярным расстройством личности.
CT news вчера в 17:49
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Авторадио вчера в 11:18
Общество
В Киеве подожгли дом главы Центра противодействия коррупции
В Киеве произошел пожар в доме главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.
РЕН ТВ 01:32
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк даст интервью на телевидении
Отмечается, что артистка проходит лучевую терапию и участвует в американской программе лечения онкобольных, передаёт oane.ws.Напомним, осенью 2019 года знаменитость попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Вестник вчера в 14:05
Политика
В МИД оценили возможность покупки Турцией дополнительной партии С-400
Москва не видит препятствий для приобретения Турцией дополнительной партии ЗРК С-400 "Триумф" у российской стороны, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
РИА Новости 02:52
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Шоу-бизнес
«Живая Барби»-трансгендер показала соски и пышные бедра на свежих фото
На фото трансгендер запечатлен в прозрачной блузе, через которую видны соски, и в обтягивающих пышные бедра брюках-клеш.
Киноафиша России вчера в 03:05
Происшествия
В Челябинске представителя автосалона осудили за взятку полицейскому
Представитель автосалона был задержан в августе 2019 года после того, как попытался дать взятку сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.
Коммерсантъ Челябинск 02:58
Авто
Субботин рассказал, почему не стоит часто менять автомобили
Новые автомобили вчера в 10:26
Авто
Skoda Karoq и Geely Coolray — тест-драйв в цифрах
Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
За рулем 19 июля в 23:10