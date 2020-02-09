Экономика
КоммерсантъЗа модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
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Кино
«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с фурой в Черемховском районе
Три человек погибли в столкновении грузовика Scania и автомобиля Toyota Camry на федеральной трассе в Черемховском районе, сообщили ИА «БайкалПост» 9 февраля в пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области.
Политика
Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Кино
«Оскар» за лучший оригинальный сценарий получил фильм «Паразиты»
Премия «Оскар» Американской киноакадемии в номинации «Лучший оригинальный сценарий» присуждена южнокорейскому фильму «Паразиты».
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти
«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.
Наука
Лучшее за день. 9 февраля
Что хорошего происходит в Крыму, как улучшить солнечные батареи, как спортивные упражнения для мышей помогут пациентам с дистрофией Дюшенна и можно ли выжить среди этой темной зимы без добавок с витамином D, читайте в традиционном ночном дайджесте.
Кино
В Голливуде началась церемония вручения премии «Оскар»
В третий раз в своей истории и второй год подряд церемония проходит без ведущего.
Здоровье
Уроженец Бурятии застрял на круизном лайнере из-за коронавируса
Стилиста из Бурятии не пугает то, что число заболевших коронавирусом вокруг растёт Уроженец Бурятии, стилист Аркадий Булгатов, оказался на круизном лайнере Diamond Princess, который сейчас находится на карантине из-за распространения коронавируса в Иокогаме в Японии.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Армия и оружие
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ превратится в истребитель, способный справиться с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами противника.
Общество
Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутской области
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутской области.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Армия и оружие
СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года.
Культура
Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Шоу-бизнес
Виторган пошутил над «страшной» и ненакрашенной Собчак
Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган оставил комментарий под записью своей экс-супруги, которая разместила в Instagram видео из автомобиля.
Футбол
Георгий Джикия: «Сейчас я развею миф о Тедеско»
Накануне команда Доменико Тедеско обыграла «Партизан» (3:2) и стала победителем Кубка «Париматч Премьер» — как и в прошлом году.
Футбол
Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Экономика
Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%
Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян. Об этом сообщил «Известиям» директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.
Политика
Шахназаров рассказал о подготовке поправок в Конституцию
Жизнь меняется, поэтому время от времени нужно вносить изменения даже в Конституцию.
Шоу-бизнес
Пригожин показал на видео Валерию в халате и без макияжа
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видео на своей странице в социальной сети Instagram, в котором показал певицу Валерию в домашней обстановке.
Армия и оружие
Американских военных обстреляли в Афганистане
Наука