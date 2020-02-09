Экономика
КоммерсантъЗа модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
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Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Политика
Шахназаров рассказал о подготовке поправок в Конституцию
Жизнь меняется, поэтому время от времени нужно вносить изменения даже в Конституцию.
Культура
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой же ночи
В первом же выпуске племя звёзд выиграло испытание и в награду получило возможность либо пополнить свою команду ещё одним участником, либо поселиться на острове, где есть запас еды.
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные.
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Шоу-бизнес
Адвокат Успенской сообщил об отвратительном состоянии певицы
Адвокат исполнительницы шансона Любови Успенской Александр Бенхин в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказал об отвратительном состоянии певицы после ее скандала с дочерью, передает teleprogramma.ru.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Армия и оружие
Израиль заявил о пуске ракеты из сектора Газа
Израиль сообщил о том, что по территории страны была выпущена ракета из сектора Газа.
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Футбол
АЕК Карреры с минимальным счетом победил «Панатинаикос»
Хозяева победили со счетом 1:0. АЕК набрал 44 очка и закрепился на третьем месте в чемпионате.
Армия и оружие
В Донбассе затишья не получается
В Донбассе опять обстреляли Золотое (Луганская область) – одну из трех точек, где осенью стороны развели войска.
Армия и оружие
Ту-160 вооружат гиперзвуковыми «Кинжалами»
Источник рассказал, что рассматривается возможность установки «Кинжалов» на Ту-160.
Здоровье
Коронавирус убил в Китае больше 900 человек
По сведениям органов здравоохранения КНР, за сутки коронавирус убил в Китае 97 человек. Число зараженных превысило 40 тысяч человек.
Единоборства
Французский дзюдоист Ринер потерпел первое поражение за 10 лет
Известный французский дзюдоист Тедди Ринер потерпел первое поражение за последние 10 лет.
Интернет
Дизайн приложений Google Maps был обновлен разработчиками
Разработчики обновили дизайн приложений Google Maps для владельцев iOs и Android-устройств в честь 15-летия.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Спорт
Мария Ласицкене одержала победу на «Русской зиме»
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала очередную победу, покорив планку на высоте 205 сантиметров.
Гаджеты
Компания Xiaomi назвала дату анонса смартфона Mi 10
Китайская компания Xiaomi назвала дату анонса смартфона Mi 10.
Здоровье
Ученые считают, что пик распространения коронавируса впереди
В ближайшие недели распространение нового коронавируса 2019-nCoV может достигнуть пика, и им может быть инфицирован как минимум каждый двадцатый в Ухане — городе в Китае, который является эпицентром глобальной эпидемии.
Футбол
«Монако» с Головиным добыло волевую победу над «Амьеном»
В матче 24-го тура французской Лиги 1 клуб «Монако» на выезде обыграл «Амьен».
Космос
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Лолиты оплатил ее отдых в Израиле
Кино
Фильм «Достать ножи» получит продолжение
Фильм «Достать ножи» американского режиссёра Райана Джонсона получит продолжение.