За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.

с чего всё началось

Минэнерго разработало механизм компенсации затрат на модернизацию и строительство ТЭС в неценовых зонах РФ (Архангельская и Калининградская области, Республика Коми и регионы Дальнего Востока).

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

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