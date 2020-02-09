Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЗа модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

2 фото
Минэнерго разработало механизм компенсации затрат на модернизацию и строительство ТЭС в неценовых зонах РФ (Архангельская и Калининградская области, Республика Коми и регионы Дальнего Востока).
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
Коммерсантъвчера в 14:54

Подробнее о событии

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

Коммерсантъвчера в 14:54

Бизнес по всей России оплатит модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке

EastRussiaвчера в 21:19

Инвестиции в ТЭС Дальнего Востока хотят вернуть за счет других регионов

Красная весна01:21

Минэнерго РФ подготовило проект постановления для модернизации ТЭС на Дальнем Востоке

ПРАЙМвчера в 08:26

За модернизацию приморских ТЭЦ заплатит бизнес по всей стране

PrimaMedia.ruвчера в 23:01

За работу «РусГидро» с ТЭС в неценовых зонах заплатит бизнес по всей России

Собеседник05:02

Модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке оплатят потребители из других регионов

Давыдов.Индекс05:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Здоровье

Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок

Ранее Брюн рассказал, что треть населения России является «тихими алкоголиками» — они злоупотребляют спиртным, но не посещают нарколога или других врачей.
Lenta.ru 04:59
Культура

Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом

Культуромания 04:10
Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
РБК 04:34
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму правящего Христианско-демократического союза (ХДС, сформировал правительство с ХСС и СДПГ) о принятом решении уйти с поста председателя партии.
РБК 05:27
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Армия и оружие

Ад за 12 минут: йеменские повстанцы нанесли мощнейший удар по саудовским военным. Видео

Мощнейший удар йеменских повстанцев по саудовским военным превратил укреплённую базу в горящий ад.
Avia.pro вчера в 03:08
Происшествия

Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
Коммерсантъ 03:39
Кино

«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Газета.Ru вчера в 22:32
Здоровье

Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали причину отравления детей на Алтае

Приготовленная в домашних условиях национальная еда, которую употребляли дети во время праздника "Чага Байрам", могла стать причиной массового отравления воспитанников школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике Алтай.
РИА Новости 02:25
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
Политика

Правительство Медведева проделало большую работу, заявил Песков

Ушедшее в отставку правительство под руководством Дмитрия Медведева проделало большую работу, нынешний кабмин не начинает "с чистого листа", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:16
Происшествия

Самолет вернулся в Красноярск из-за проблем с закрылками

Известия 04:20
Общество

«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Газета.Ru 05:28
Политика

В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
RT на русском 04:55
Кино

Режиссёр «Соника в кино» боялся, что зрителям не понравится редизайн героя

Джефф Фаулер — режиссёр «Соника в кино» — был уверен в положительной реакции на новый дизайн главного героя, но всё равно боялся, что он никому не понравится.
CyberSport.ru 00:11
Общество

Постаревший Джерард Батлер на «Оскаре-2020» разочаровал поклонников

Поклонники голливудской звезды очень расстроились, рассмотрев фото Джерарда. Он выглядел уставшим и постаревшим.
Газета Metro 04:19
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Генсек ООН посетит Москву 9 мая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Москву в рамках празднования 75-летия Победы, сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
Экономика сегодня 05:14
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 08:59
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс радиоэлектронной борьбы

Экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
Sudostroenie.info 02:58
Происшествия

Новое дело во владимирской БСМП: главврача подозревают в коррупции

REGNUM 05:20
Технологии

Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК

Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики советуют пользователям обновить операционную систему до десятой версии.
iReactor 08 февраля в 22:45
Здоровье

Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок

В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.
Национальная служба новостей 08 февраля в 07:42
Общество

Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии

Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:24
Здоровье

В Москве стартовала бесплатная акция по онкоскринингу

Акция по диагностике шести видов онкологических заболеваний стартовала в Москве в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы против рака.
ТАСС вчера в 02:08
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Армия и оружие

США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией

Иностранцы пролетят по маршруту с 10 по 14 февраля. США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией.
Piter.tv 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дальний Восток
Регион в России
Регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
В НовостяхВ поиске Яндекса
РусГидро
Российская компания
Российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро». Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве. Контролирующим акционером РусГидро является Российская Федерация.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное