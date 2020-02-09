За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

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