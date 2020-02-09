Экономика
КоммерсантъЗа модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
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Политика
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Шоу-бизнес
Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»
Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Общество
Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета
Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета на этот год, чтобы перенаправить средства на проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному собранию.
Происшествия
Столкновение катеров в Таиланде: погибли двое детей из России
В результате столкновения скоростных катеров в Таиланде возле острова Пхукет погибли двое российских детей — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.
Общество
Лучшие и худшие наряды церемонии вручения премии «Оскар» 2020 года
Шарлиз Терон Самым запоминающимся в этом году стал выход Шарлиз Терон: актриса, номинировавшаяся на премию за лучшую женскую роль в картине "Скандал", выбрала платье-победитель.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Число жертв беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана увеличилось до десяти.
Общество
Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
Решение о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами Совета Европы, которое было принято комитетом министров этой организации, разочаровало МИД Украины.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Общество
В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин
Компания «Автодор», в свою очередь, поддержала инициативу, согласно которой главы регионов могли бы самостоятельно определять срок использования шипованных шин.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр
Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Происшествия
Силовики пришли с обысками в институт Сибирского отделения РАН
Сотрудники ФСБ провели обыски в Институте горного дела Сибирского отделения РАН в Новосибирске.
Экономика
Омичи задолжали 1 млрд рублей за капремонт
В среднем долг населения составляет порядка 80%. Достаточно большой долг перед нами у Минобороны. Он составляет порядка 7-8 млн рублей.
Политика
Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
Экономика
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Футбол
Месси организовал последние пять голов «Барселоны»
Капитан "Барселоны" Лионель Месси в матче 23-го тура Примеры против "Бетиса" (3:2) оформил 3 голевые передачи, став главным героем встречи.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
Борт «Победы» экстренно вернулся в аэропорт вылета
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург пассажирский самолет авиакомпании "Победа" сообщил диспетчерам о возникшей на борту технической неисправности и совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета Пулково.
Происшествия
В Петербурге тело пропавшей в январе девушки достали из Невы
Политика
Путин поставил приоритетные задачи российским дипломатам
Как сообщало ИА REGNUM, «Фактором Путина» назвал успехи российской дипломатии в деле урегулирования ситуации вокруг военной операции Турции на северо-востоке Сирии российский сенатор Алексей Пушков.
Технологии
Samsung объяснил блокировку смарт-телевизоров
Компания Samsung неожиданно сделала пакость своим клиентам из России.