Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЗа модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

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За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
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