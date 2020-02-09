Экономика
КоммерсантъЗа модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
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Политика
Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
Экономика
В России увеличилось число застройщиков-банкротов
По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое.
Политика
Соловьев назвал мэра Львова сволочью
Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Культура
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи
Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Армия и оружие
СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения
Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Кино
Южнокореец Пон Чжун Хо получил «Оскар» как лучший режиссер
Южнокореец Пон Чжун Хо завоевал «Оскар» за фильм «Паразиты» в номинации «лучший режиссер».
Общество
Два скоростных катера с туристами столкнулись в Таиланде
Два скоростных катера с туристами столкнулись в Таиланде.
Происшествия
Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти
Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Происшествия
В МВД Казахстана сообщили причину беспорядков на юге страны
Политика
Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
Шоу-бизнес
«Страшная, но счастливая»: Собчак показала себя за рулем и без макияжа
Не стесняющаяся своего естественного вида и честных эмоций Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, как она едет в машине «без марафета» и качает головой под музыку 90-х.
Происшествия
В Приамурье двух сотрудниц Росреестра заподозрили в получении взятки
В СК РФ по Амурской области возбудили уголовные дела в отношении двух сотрудниц регионального управления Росреестра.
Общество
Минтранс счел невозможным увеличить срок запрета на шипованную резину
В Министерстве транспорта России рассказали о невозможности увеличения срока запрета использования шипованной резины для автомобилистов.
Происшествия
На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека
Такси на большой скорости врезалось в идущую перед ней фуру, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.
Общество
Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрированы пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
В дальнейшем ЦБ России не исключает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Общество
Красная дорожка премии «Оскар» 2020: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Шарлиз Терон и другие номинанты
Скарлетт Йоханссон Рене Зеллвегер Сирша Ронан Флоренс Пью Шарлиз Терон Марго Робби Лора Дерн Синтия Эриво Кэти Бэйтс Все номинанты на премию «Оскар» в лице Леонардо ДиКаприо, Брэда Питта, Адама Драйвера, Антонио Бандераса и других актеров, отдали предпочтение классическим костюмам.
Здоровье
В Приморье выявлены нарушения при сборе анамнеза в медорганизациях
Роспотребнадзор организовал проверку медицинских учреждений по всей стране, Приморский край вошел в восьмерку регионов, где зафиксировано больше всего нарушений, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
Здоровье
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше
Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
Экономика
В России повысят порог индивидуальных инвестиционных счетов
Россияне смогут пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа до 2,5 млн рублей ежегодно.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Политика
Шахназаров рассказал о подготовке поправок в Конституцию
Жизнь меняется, поэтому время от времени нужно вносить изменения даже в Конституцию.
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте
При столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве один человек погиб, шестеро пострадали.