За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

Политика Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.

Экономика В России увеличилось число застройщиков-банкротов По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое.

Политика Соловьев назвал мэра Львова сволочью Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.

Общество Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Политика Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».

Общество Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрированы пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.

Общество Красная дорожка премии «Оскар» 2020: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Шарлиз Терон и другие номинанты Скарлетт Йоханссон Рене Зеллвегер Сирша Ронан Флоренс Пью Шарлиз Терон Марго Робби Лора Дерн Синтия Эриво Кэти Бэйтс Все номинанты на премию «Оскар» в лице Леонардо ДиКаприо, Брэда Питта, Адама Драйвера, Антонио Бандераса и других актеров, отдали предпочтение классическим костюмам.

Здоровье В Приморье выявлены нарушения при сборе анамнеза в медорганизациях Роспотребнадзор организовал проверку медицинских учреждений по всей стране, Приморский край вошел в восьмерку регионов, где зафиксировано больше всего нарушений, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.