Экономика
КоммерсантъЗа модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России
Минэнерго разработало механизм компенсации затрат на модернизацию и строительство ТЭС в неценовых зонах РФ (Архангельская и Калининградская области, Республика Коми и регионы Дальнего Востока).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.Коммерсантъвчера в 14:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
Здоровье
Китайский коронавирус: Актуальные данные на 7 февраля
По данным на 7 февраля, от китайского коронавируса умер 641 человек, заражено более 31 тысячи.
Общество
ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
Футбол
Касаев тренируется вместе с «Аланией»
Бывший полузащитник "Локомотива" и "Рубина" Алан Касаев присоединился к "Алании" на сборах в Турции и тренируется с командой, соответствующее фото появилось в официальной группе клуба Вконтакте.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Происшествия
Суд арестовал участника розыгрыша про коронавирус в метро Москвы
Политика
Эксперты Мюнхенской конференции назвали последствия упадка Запада
По словам Ишингера, вопрос о последствиях потери Западом глобального лидерства стал главным вопросом доклада, а также будет являться одной из наиболее острых тем самой конференции.
Общество
Forbes назвал нового участника списка богатейших бизнесменов России
В рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России» появился новичок, сообщает составляющий его журнал Forbes.
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
Футбол
Дуглас Коста пропустит 2-3 недели из-за рецидива травмы
Нападающий туринского «Ювентуса» Дуглас Коста вновь получил травму, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Общество
Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке
Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Музыка
Россия может снова отказаться от трансляции Евровидения
Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность».
Происшествия
Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка
Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
Энергетика
Белоруссия подтвердила планы о закупке российской нефти
По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне.
Общество
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Общество
ФАС назвала «экономическим мародерством» завышение цен на маски
Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах России имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса.
Здоровье
Китай попросил сибирских ученых помочь в борьбе с коронавирусом
Китай попросил сибирских ученых помочь в борьбе с коронавирусом. Запрос от Министерства иностранных дел КНР поступил в адрес СО РАН.
Политика
В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе
В Кремле оценили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ
Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.