Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЗа модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

Минэнерго разработало механизм компенсации затрат на модернизацию и строительство ТЭС в неценовых зонах РФ (Архангельская и Калининградская области, Республика Коми и регионы Дальнего Востока).
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с чего всё началось

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
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За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

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Бизнес по всей России оплатит модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке

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Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
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Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
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По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне.
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Китай попросил сибирских ученых помочь в борьбе с коронавирусом. Запрос от Министерства иностранных дел КНР поступил в адрес СО РАН.
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