Экономика
КоммерсантъЗа модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
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Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Происшествия
Силовики проводят обыски в институте Сибирского отделения РАН
В институте Сибирского отделения РАН проходят обыски.
Происшествия
Суд оправдал экс-директора фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
Мосгорсуд вынес оправдательный приговор экс-владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, который обвинялся в убийстве охранника предприятия.
Общество
Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Армия и оружие
Ополченец заставил плакать украинцев по ту сторону фронта
Ополченец уверен, что во многих жителях Украины еще не умерло человеческое и об этом надо непременно помнить.
Происшествия
В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях
Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Политика
Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Происшествия
Токаев поручил уволить чиновников из-за беспорядков на юге Казахстана
Президент Киргизии Касым-Жомарт Токаев поручил уволить четырех чиновников в связи с массовыми беспорядками на юге страны.
Политика
Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Происшествия
СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре
Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Политика
СМИ: в США показали фильм об убийствах на «майдане» с обвинениями в адрес Байдена и Обамы
Еще один гражданин Грузии по имени Зураб указывает в фильме, что во время "майдана" встречался в Киеве с Саакашвили и экс-главой Одесской областной милиции Георгием Лордкипанидзе, а также неизвестным сотрудником СБУ.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Технологии
Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики советуют пользователям обновить операционную систему до десятой версии.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
Футбол
Смолов выйдет в основе «Сельты» в матче с «Севильей»
Российский футболист Федор Смолов оказался в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги, который начнется в 20:30 по московскому времени.
Политика
В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен
В МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода "Северный поток - 2", находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен.
Происшествия
В Симферополе мать зарезала семилетнего сына в машине
В Симферополе следователи расследуют смерть семилетнего мальчика, которого нашли в салоне машины.
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.
Политика
Гончарук оправдался за критику Зеленского
Глава правительства Украины Алексей Гончарук попытался оправдаться за высказанную им критику в адрес главы государства Владимира Зеленского.
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Общество
В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире
В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 3 млрд рублей
Российский комедийный фильм «Холоп» в прокате собрал свыше трех миллиардов рублей.
Здоровье
ВОЗ назвала текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
Политика
Атака: спикером парламента Хакасии займется комиссия по этике «Единой России»
На заседании координационного совета было принято решение о том, что поступок господина Штыгашева, порочащий калмыков, будет в понедельник рассмотрен на заседании Комиссии по этике Партии «Единая Россия».
Спорт
Брянский лыжник Большунов выиграл масс-старт в Швеции
Здоровье
С 11 февраля все школы Воронежа закрываются на карантин
«В связи с наблюдаемой динамикой заболеваемости ОРВИ и гриппом по рекомендации областного управления Роспотребнадзора приказом управления образования и молодежной политики администрации Воронежа с 11 по 25 февраля будет временно приостановлен учебный процесс во всех общеобразовательных учреждениях города»,- отметили в мэрии.
Технологии
Новое ПО поможет приложениям экономить 85% памяти смартфона
Чтобы решить проблему дефицита внутренней памяти у смартфонов, ученые предлагают новое программное приложение.