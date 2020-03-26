Коронавирус
РИА НовостиСвыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.
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«За нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, привлечено к ответственности более 500 лиц»,— отмечается в сообщении на сайте ведомства.Коммерсантъ10:39
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