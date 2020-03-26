Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСвыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.
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«За нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, привлечено к ответственности более 500 лиц»,— отмечается в сообщении
 на сайте ведомства.
Коммерсантъ10:39

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Свыше 500 человек привлекли в РФ к ответственности за нарушение карантина

Интерфакс09:34

Более 500 нарушителей режима самоизоляции привлекли к ответственности в России

ТАСС09:23

Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

РИА Новости11:25

За нарушение введенных из-за коронавируса правил наказали 500 человек

РБК09:57

В России более 500 нарушивших карантин лиц привлекли к ответственности

RT на русском09:35

За нарушение режима самоизоляции к ответственности в России привлечены более 500 человек

Взгляд.ру09:29

Более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по COVID-19 в России

Известия10:23
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Экономика

Российские металлурги снижают инвестиционные программы

Российские металлурги снижают инвестиционные программы НЛМК первым из российских металлургических компаний заявил о пересмотре инвестиционных планов из-за последствий коронавируса.
Коммерсантъ 12:58
Происшествия

Трехлетняя девочка умерла в детсаду в Санкт-Петербурге

В детском саду Санкт-Петербурга обнаружили тело трехлетней девочки, возбуждено уголовное дело.
Известия 09:11
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Политика

Путин дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Накануне президент Владимир Путин обратился к россиянам с призывом сплотиться и проявить ответственность в сложившейся ситуации.
Lenta.ru 06:34
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 марта в 03:55
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 24 марта в 13:07
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая заявила о болезни

Популярная певица Наталья Ветлицкая уже более 15 лет проживает в Испании.
Kleo.ru 04:09
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru 13:18
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
Политика

Кадыров вывезет граждан РФ из ОАЭ

Грозный, 26 марта 2020, 20:36 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с руководством ОАЭ о вывозе граждан РФ с территории этого государства.
REGNUM 13:36
Политика

Немецкий депутат назвал санкции против России абсурдными

Отказ от санкций против РФ должен стать программным решением для поддержки экономики Германии во времена пандемии коронавируса, заявил ранее РИА Новости депутат Бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен.
РИА Новости 10:55
Политика

Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
RT на русском 11:12
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Происшествия

Липчанка до смерти избила мужа кастрюлей

По данным следствия, вечером 22 марта между бывшими супругами произошел конфликт: женщину пять раз ударила мужчину по голове металлической кастрюлей и, оставив его истекать кровью, легла спать.
Российская газета 08:11
Кино

В новых «Пиратах Карибского моря» может вернуться Дейви Джонс

Popcornnews.ru 11:20
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Общество

Росгвардия объяснила появление своих автобусов в Москве

В Росгвардии прокомментировали информацию о том, что на въездах в Москву были замечены автобусы ведомства.
Московский Комсомолец 09:37
Политика

США обвинили Мадуро в наркотерроризме

Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
Газета.Ru 11:55
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости 05:25
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
РБК 07:18
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
Здоровье

Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с коронавирусом в стране

Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 06:08
Здоровье

В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.
Вечерний курьер 10:32
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 03:10
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
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