с чего всё началось

В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.

Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

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