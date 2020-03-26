Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЗа нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
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За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

РИА Новости14:06

Максимальный штраф за нарушение карантина может составить 1 млн рублей

RT на русском11:43

Штраф за повторное нарушение карантина составит до 1 млн рублей

Московский Комсомолец13:31

Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей

ТАСС12:00

Кабмин предложил штрафовать нарушителей карантина на суммы до 1 млн руб

РБК12:49

СМИ узнали о максимальном штрафе в 1 млн рублей за нарушение карантина

Известия11:41

Названы суммы штрафов за нарушение карантина

НТВ11:31
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Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Армия и оружие

Пентагон прекратит публиковать данные по конкретным случаям заражения из-за угрозы военным

Министерство обороны США прекратит публиковать данные по конкретным случаям заражения новым коронавирусом среди военнослужащих, чтобы не раскрывать информацию, которая может поставить их под угрозу.
ТАСС 10:00
Общество

Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook.
Известия 11:00
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Здоровье

Путин подписал закон о госрегулировании цен на медикаменты

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в законе "Об обращении лекарственных средств", позволяющие правительству регулировать цены на медикаменты.
Газета.Ru 16:34
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Политика

Украина с пятницы закроет границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
РИА Новости 13:00
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости 14:08
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Происшествия

Липчанку оштрафовали за фейк о коронавирусе в родительском чате

Липецк, 26 марта 2020, 11:23 — REGNUM В Липецкой области 29-летнюю местную жительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
REGNUM 04:23
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Кино

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС 14:50
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 08:06
Экономика

Минфин разъяснил правила налогообложения доходов от вкладов

Налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей, уточнил министр финансов.
Российская газета 11:03
Политика

Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.
RT на русском 16:43
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Здоровье

Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Президент Владимир Путин обратился к гражданам России в связи к пандемией коронавируса.
Super.ru вчера в 09:20
Наука

Физики создали фотонную версию электронного топологического изолятора

Фермионные топологические изоляторы, электронные системы в твердых телах, характерны наличием хиральных поверхностных токов, чье состояние защищено сохранением числа частиц и симметрией относительно обращения времени.
N+1 13:40
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
Политика

Италия отказывается подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италию не устроил итоговый документ, итог видеоконференции стран Европейского Союза.
Ореанда-Новости 16:41
Общество

В Петербурге на неделю закроют общественные заведения и магазины

Сегодня глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которому с 28 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, объекты розничной торговли и парки.
Новости Колпино и Колпинского района 10:00
Игры

BioWare продолжает «свою престижную франшизу» — Mass Effect?

Игромания.ру 08:45
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

"Джентльмены" Гая Ричи стали самым кассовым фильмом режиссера в России.
Piter.tv 08:06
Здоровье

Самарская область на втором месте в стране по количеству аппаратов ИВЛ в больницах

В среднем в нашей стране на 100 тысяч человек приходится 27,3 аппарата ИВЛ.
СОВА 10:38
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Как работают Яндекс.Новости?
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