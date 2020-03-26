Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЗа нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
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Максимальный штраф за нарушение карантина может составить 1 млн рублей

RT на русском11:43

Кабмин предложил штрафовать нарушителей карантина на суммы до 1 млн руб

РБК12:49

Штраф за повторное нарушение карантина составит до 1 млн рублей

Московский Комсомолец13:31

Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей

ТАСС12:00

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

РИА Новости14:06

СМИ узнали о максимальном штрафе в 1 млн рублей за нарушение карантина

Известия11:41

Названы суммы штрафов за нарушение карантина

НТВ11:31
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Экономика

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс 11:15
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Inc-news.ru 09:54
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Общество

Минздрав назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране начнутся через пять-шесть месяцев.
RT на русском 15:17
Культура

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС 14:50
Энергетика

Конгресс США отказал президенту в пополнении нефтяных резервов

Министерство энергетики США сообщило, что тендер от 19 марта по покупке 77 миллионов баррелей для пополнения нефтяных резервов был отозван.
Вести.Ru 12:11
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru вчера в 05:05
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая заявила о болезни

Популярная певица Наталья Ветлицкая уже более 15 лет проживает в Испании.
Kleo.ru 04:09
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Политика

Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:52
Политика

Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
RT на русском 11:12
Футбол

Ивелин Попов: «Ростов» — особенная команда для меня

Ивелин Попов с октября выводит «Ростов» на поле в качестве капитана и является одним из лидеров команды.
ФК Ростов 09:40
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Шоу-бизнес

Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны звезды фильмов "Девчата" и "Высота" Инны Макаровой состоятся на Троекуровском кладбище, передает "Интерфакс" со ссылкой на внука актрисы, композитора Ивана Бурляева.
Газета.Ru 09:56
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Музыка

Почему BTS не любят российских ARMY

Popcake 07:41
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Единоборства

Отец Хабиба исключил проведение боя с Фергюсоном в США

Отец российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не допускает варианта проведения боя против американца Тони Фергюсона на территории США, сообщает «РБК-Спoрт».
ProstoProSport вчера в 05:35
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Игры

BioWare продолжает «свою престижную франшизу» — Mass Effect?

Игромания.ру 08:45
Экономика

Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
iReactor вчера в 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
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