Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Общество Минздрав назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране начнутся через пять-шесть месяцев.

Энергетика Конгресс США отказал президенту в пополнении нефтяных резервов Министерство энергетики США сообщило, что тендер от 19 марта по покупке 77 миллионов баррелей для пополнения нефтяных резервов был отозван.

Политика Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.

Политика Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.

Шоу-бизнес Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище Похороны звезды фильмов "Девчата" и "Высота" Инны Макаровой состоятся на Троекуровском кладбище, передает "Интерфакс" со ссылкой на внука актрисы, композитора Ивана Бурляева.

Единоборства Отец Хабиба исключил проведение боя с Фергюсоном в США Отец российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не допускает варианта проведения боя против американца Тони Фергюсона на территории США, сообщает «РБК-Спoрт».