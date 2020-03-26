Коронавирус
ВедомостиБолее 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД. Соблюдение карантина полиция проверяет совместно с представителями Роспотребнадзора. В первую очередь проверки касаются вернувшихся в Россию из-за рубежа.
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«За нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, привлечено к ответственности более 500 лиц»,— отмечается в сообщении на сайте ведомства.Коммерсантъ10:39
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Лев Лещенко переведен в реанимацию
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ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
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«Спартак» провел тренировку на своем стадионе
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В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
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Власти Франции объяснили, почему Макрон ходит по больницам без маски
Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски.
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ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников
ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Авто
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada с 1 апреля
Политика
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Общество
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По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Здоровье
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Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
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Худяков: если вирус пойдет на спад через 2 недели, РПЛ можно доиграть
Если распространение коронавируса не пойдет на спад в ближайшие две недели, то чемпионат России по футболу надо будет завершать досрочно, заявил РИА Новости спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
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Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
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Общество
Роспотребнадзор обязал дезинфицировать карантинные подъезды в Москве
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Общество
Сотрудника аппарата правительства проверяют на коронавирус
«Во всех помещениях, где находился потенциально заболевший, проведена дезинфекция», —цитирует сообщение правительства ТАСС.