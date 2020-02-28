Политика
Новый ДеньЗа нарушения при голосовании по Конституции хотят сажать в тюрьму
Авторы поправок в Уголовный кодекс – глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас – предлагают нарушителей штрафовать либо сажать в тюрьму на срок до четырех лет.
Читать в источнике
Оценить91
с чего всё началось
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за нарушения во время проведения общероссийского голосования по Конституции, говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”. Нарушителям может грозить наказание до четырех лет лишения свободы.Коммерсантъ07:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:56, Ашберн
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь простым русским именем
Певец Энрике Иглесиас назвал свою новорожденную дочь Машей.
Происшествия
Два человека погибли на вечеринке блогера в Москве
День рождения блогера Екатерины Диденко в банном комплексе закончился трагедией: два человека погибли от химических ожогов.
Религия
Патриарх Кирилл настаивает на упоминании Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл настаивает на необходимости упоминания Бога в Конституции РФ.
Музыка
Принц Гарри записал песню с Джоном Бон Джови
Армия и оружие
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился созвать внеочередное заседание Верховной рады.
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Экономика
Экс-глава ФРС: коронавирус может подтолкнуть экономику США к рецессии
Бывший председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила, что в зависимости от того, насколько широко распространится коронавирус, экономические последствия могут оказать значительное влияние на Европу и подтолкнуть США к рецессии.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Футбол
«Крылья Советов» в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» в РПЛ
Футболисты самарских "Крыльев Советов" в меньшинстве сыграли вничью с "Оренбургом" в домашнем матче 20-го тура чемпионата России, который стал первым после зимней паузы в турнире.
Футбол
Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво
Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что игроки "Баварии" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" употребляли пиво и виски.
Музыка
Вера Брежнева представила новый трек «Хорошие новости»
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств
Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Гаджеты
Представлен уникальный смартфон Vivo APEX 2020
Компания Vivo ппедставила новый смартфон Apex 2020 с безграничным, изогнутым по бокам экраном FullView.
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
"Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
Шоу-бизнес
Лена Ленина ждет ребенка от суррогатной матери
Светская львица Лена Ленина ждет ребенка, которого носит суррогатная мать. Малыш должен появиться на свет в скором времени.
Общество
Папа Римский отменил все аудиенции из-за болезни
Авто
Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Ксении Собчак
Любовь Успенская не брала денег за участие в шоу Ксении Собчак.
Происшествия
На волосах Голунова экспертиза нашла следы наркотиков
В волосах ГОлунова были обнаружены сильнодействующие наркотические вещества кокаин, фенилпентан и мефедрон.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Энергетика
Нефтедобыча в Ливии снизилась до 120 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти в Ливии снизилась до 120,6 тыс. баррелей за сутки, сообщает ливийская Национальная нефтяная компания (NOC).