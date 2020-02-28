Политика
Новый ДеньЗа нарушения при голосовании по Конституции хотят сажать в тюрьму
«Предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования», – отметил Крашенинников, чьи слова приводит пресс-служба Госдумы. Авторы инициативы предлагают внести изменения в четыре статьи Уголовного кодекса РФ.
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с чего всё началось
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за нарушения во время проведения общероссийского голосования по Конституции, говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”. Нарушителям может грозить наказание до четырех лет лишения свободы.Коммерсантъ07:19
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