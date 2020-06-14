Коронавирус
РБК Ростов-на-ДонуЗа неделю 937 жителей Ростовской области заболели коронавирусом
С 8 по 14 июня в Ростовской области было зафиксировано 937 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных за все время пандемии в регионе составляет 7481 человек, сообщает Стопкоронавирус.рф. В частности, по данным на 14 июня, коронавирус подтвердили еще у 167 жителей Дона.
Читать в источнике
Оценить983
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 10:46, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Коммерсантъ 07:43
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Новая вспышка в Пекине: коронавирус обнаружен в лососе
В Китае врачи зарегистрировали самый большой за два месяца прирост пациентов с COVID-19.
Evo-rus.com 10:34
Политика
Путин рассказал, почему так важны поправки в Конституцию России
Президент России Владимир Путин рассказал, почему так важны поправки в конституцию страны: все, что прописано в Основном Законе, органы власти и правительство обязаны будут исполнять.
РИА Новости 07:27
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 06:26
Гаджеты
В Сети появилось изображение нового логотипа AMD Radeon
В последнее время логотип AMD Radeon неоднократно менял свой облик, однако новые графические детали были небольшими.
NewInform 09:37
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета 02:00
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
Игры
Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов
Фанаты Star Citizen пожертвовали на разработку игры более $300 млн — космический симулятор финансово поддержали 2,7 млн игроков.
CyberSport.ru 05:39
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
RT на русском 10:08
Кино
Кинокритики разгромили фильм «Артемис Фаул»
Западные кинокритики ударили по приключенческому фильму студии Walt Disney «Артемис Фаул». Его рейтинг составил всего 14%.
Live24 12 июня в 07:32
Политика
В Сербии начали подготовку к осеннему визиту Путина
В Сербии начата подготовка к визиту президента России Владимира Путина, сообщил глава страны Александр Вучич.
Life.ru 09:26
Общество
Призер Игр разнес двор в Москве из-за боязни клещей и змей
Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах по гандболу Михаил Чипурин совершил акт вандализма в одном из дворов Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:38
Армия и оружие
«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО
Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
Экономика
Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис
Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей.
РИА Новости 05:16
Общество
Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России
Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
Общество
В Еврейском музее сочли провокацией объявление о поиске бармена-славянина
В Еврейском музее и центре толерантности в Москве возмущены действиями субподрядчика по поиску персонала, который разместил на портале Restojob объявление о поиске на должность бармена для музейного кафе человека "славянской внешности".
Интерфакс 09:40
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 11:30
Общество
В Петербурге загружено более 80% коек для пациентов с коронавирусом
В Санкт-Петербурге коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 загружен более чем на 80%.
RT на русском 10:08
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о взрыве украинского миномета у линии соприкосновения
Миномет украинских силовиков взорвался у линии соприкосновения в Донбассе во время обстрела территории самопровозглашенной Луганской народной республики, двое военнослужащих ВС Украины погибли, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 07:59
Общество
Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар
Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 09:35
Происшествия
Человек, представившийся бойцом UFC, ранил восемь человек
В американском штате Техас человек, которого не пустили в один из баров по причине алкогольного опьянения, ранил из ружья восемь человек, передает BJ Penn.
Газета.Ru вчера в 16:41