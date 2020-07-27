C 27 июля вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима. Соответствующий законопроект был подписан президентом год назад.

с чего всё началось

Работа операторов технического осмотра автомобилей без официального разрешения теперь приравнивается к незаконному предпринимательству. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ вступили в силу с 27 июля, сообщает "Коммерсантъ".

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Происшествия ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве. 1,4K

Происшествия Пожар в московском СИЗО-6 локализован Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС. 39

Футбол «Аталанта» запросила у «Локомотива» стоимость Миранчука Москва, 27 июля 2020, 16:16 — REGNUM Руководство «Аталанты» отправило запрос «Локомотиву» на предмет стоимости 24-летнего центрального полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

Общество Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью. 657

Общество Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей. 336

Происшествия Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих. 132

Происшествия Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич. 3

Общество Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии, считают эпидемиологическую обстановку в республике благополучной, сообщает пресс-служба абхазского минздрава. 11

Происшествия Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота. 2

Экономика ВШЭ оценила новые возможности России встроиться в мировое производство ВШЭ оценила новые возможности России встроиться в мировое производство Постэпидемическое развитие глобальных цепочек добавленной стоимости (ГЦДС) в мире создаст в ближайшие годы новые риски для России, не слишком активно встраивавшейся в них с 2000 года, но откроет новые возможности для развития, предполагают в докладе о будущем ГЦДС исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ).

Происшествия В Москве госпитализировали двое мужчин после попадания молнии Двух мужчин госпитализировали после попадания молнии во время сильной грозы на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. 1

Общество Томский выпускник набрал по 100 баллов за ЕГЭ по трем предметам Выпускник лицея при Томском политехе (ТПУ) Владимир Солодкин по итогам единого госэкзамена (ЕГЭ) набрал 300 баллов, получив высший балл по трем предметам, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник. 3

Общество Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.

Происшествия На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе. 688