Общество
Газета.RuЗа нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Работа операторов технического осмотра автомобилей без официального разрешения теперь приравнивается к незаконному предпринимательству. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ вступили в силу с 27 июля, сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
C 27 июля вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима. Соответствующий законопроект был подписан президентом год назад.ТАССвчера в 17:05
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Эксперт прокомментировал введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр
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