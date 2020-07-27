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Газета.Ru
Газета.Ru

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Работа операторов технического осмотра автомобилей без официального разрешения теперь приравнивается к незаконному предпринимательству. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ вступили в силу с 27 июля, сообщает "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

C 27 июля вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима. Соответствующий законопроект был подписан президентом год назад.
ТАСС17:05
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Коммерсантъ

В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

Коммерсантъ02:54
Комсомольская правда

Эксперт прокомментировал введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр

Комсомольская правда09:29
Российская газета

Незаконным операторам ТО грозит уголовная ответственность

Российская газета05:46
Московский Комсомолец

Попасть под уголовку с техосмотром: дельцы разводят водителей

Московский Комсомолец09:42
РИА Новости

В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

РИА Новости01:47
Известия

В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

Известия21:16
ТАСС

В России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

ТАСС17:05

Миниатюрные луноходы победили в конкурсе NASA

В апреле этого года Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) объявила конкурс «Дорогая, я уменьшил полезную нагрузку NASA», наименование которого перекликается с названием фильма 1989 года «Дорогая, я уменьшил детей».
Миниатюрные луноходы победили в конкурсе NASA
Популярная механика09:35

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс11:12
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