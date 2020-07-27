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Газета.Ru
Газета.Ru

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Работа операторов технического осмотра автомобилей без официального разрешения теперь приравнивается к незаконному предпринимательству. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ вступили в силу с 27 июля, сообщает "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

C 27 июля вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима. Соответствующий законопроект был подписан президентом год назад.
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