C 27 июля вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима.

с чего всё началось

Действующие правила предусматривают прохождение техосмотра раз в два года для автомобилей от трех до семи лет. Машины старше семи лет должны проходить техосмотр каждый год. Автомобили младше трех лет полностью освобождены от обязательного технического осмотра.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте поделилась редким снимком с Аллой Пугачевой Отечественная исполнительница Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками редким снимком, где она позирует в компании Аллы Пугачевой.

Общество В Роскачестве дали рекомендации, где лучше хранить хлеб Специалисты Роскачества рекомендует хранить хлеб в бумаге или под полотенцем, чтобы избежать возникновения плесени.

Политика Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды. 63

Автоспорт Бинотто уверен, что в Муджелло будет побит рекорд круга По мнению руководителя команды Ferrari Маттиа Бинотто, рекорд, который держится уже 16 лет, в этом году будет побит, когда Формула 1 приедет в Муджелло на Гран При Тосканы.

Общество Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России. 96

Общество Третий этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Забайкалье Во время планёрного совещания 27 июля главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа сообщила о переходе региона на третий этап снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу. 2

Шоу-бизнес Лариса Гузеева назвала худший фильм в истории кинематографа Заслуженная артистка России, актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала фильм "Соперницы", в котором она снялась в главной роли в 1985 году, худшим за все время существования кинематографа. 9

Армия и оружие Дополнительные меры прекращения огня вступают в силу в Донбассе Предполагается, что выполнение данных мер позволит обеспечить полное прекращение огня на территории Донбасса.

Единоборства Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия». 1

Происшествия Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно. 11

Экономика Выдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста В июне банки преодолели вызванный пандемией провал в ипотечном сегменте: выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (есть у РБК).

Гаджеты Экран iPhone 12 неприятно удивил огромной челкой на первом фото В китайской социальной сети опубликовали фотографию экрана смартфона iPhone 12, которую слил источник из цепочки поставок Apple.

Происшествия Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу. 100

Политика США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны. 47