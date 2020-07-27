Общество

Российская газетаРоссийская газетаЗа нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Пока остается прежней процедура техосмотра и для автомобилей такси - обязательное посещение пункта ТО раз в полгода. Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
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с чего всё началось

Уголовная ответственность за нелегальный техосмотр вводится в России с 27 июля

C 27 июля вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима.
ТАССвчера в 17:05

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За нелегальный техосмотр россиян будут сажать в тюрьму

URA.Ruвчера в 22:47

Уголовная ответственность за нелегальный техосмотр вводится в России с 27 июля

ТАССвчера в 17:05

В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

Известиявчера в 21:16

За техосмотр без аккредитации теперь могут арестовать

Телеканал 360°вчера в 20:58

С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

Комсомольская правдавчера в 18:28

Уголовная ответственность за нелегальный техосмотр вводится с сегодняшнего дня в России

Эхо Москвывчера в 22:04

За проверку автомобилей без аккредитации теперь могут арестовать

Коммерсантъвчера в 17:01
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Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия вчера в 17:51
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Происшествия

Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео

Lenta.ru вчера в 23:01
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
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Общество

Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок

RT на русском вчера в 04:52
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Футбол

Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.
Чемпионат вчера в 19:00
Происшествия

Столкновение кран-балки и седана перекрыло объездную на Дальнее

В Южно-Сахалинске из-за столкновения легкового седана и кран-балки оказалась перекрыта объездная дорога от улицы Ленина к Ударной в Дальнем.
Сахалин.Инфо 00:22
Политика

Генконсульство США в китайском Чэнду официально закрыто

Генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу, сообщил МИД КНР в понедельник.
Интерфакс вчера в 23:52
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Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
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Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Шоу-бизнес

Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати

Анастасия Решетова выложила новую фотографию с отдыха во французском Сен-Тропе в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 17:15
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет.
Evo-rus.com 25 июля в 16:17
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Общество

Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала

РИА Новости вчера в 08:16
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Общество

Стивен Сигал заинтересовался приобретением земли на Дальнем Востоке

Голливудский актер Стивен Сигал, который в в настоящее время находится в Бурятии, заинтересовался приобретением земли по программе «Дальневосточный гектар».
Lenta.ru 00:18
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Армия и оружие

США усиливают авиацию для противостояния России и Китаю

Эксперты рассказали, каким образом США усиливают собственную авиацию с целью противостояния с Россией и Китаем.
Актуальные Новости 00:04
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Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
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Общество

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Некоторые категории россиян с 1 августа смогут получить повышенные пенсии и пособия.
ToDay News Ufa вчера в 14:29
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Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Российская газета вчера в 12:22
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Происшествия

Экс-заммэра Якутска приговорили к четырем годам колонии

РИА Новости 00:02
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Здоровье

В Омской области зафиксировано 107 новых случаев коронавируса

Число омичей, заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии, достигло 6184 человек.
Вечерний Омск. Неделя вчера в 04:42
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Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru вчера в 06:36
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Происшествия

Нетрезвая автоледи задавила шестилетнего ребенка в Новоалтайске

Шестилетнего мальчика, который шел по обочине, сбила женщина-водитель на автомобиле Nissan Sunny в Новоалтайске.
Алтайская правда вчера в 23:17
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Общество

Восемь забайкальских выпускников получили по сто баллов на ЕГЭ

REGNUM 00:28
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Происшествия

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

РИА Новости вчера в 22:38
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Здоровье

На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом

Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля.
REGNUM вчера в 04:44
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Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru вчера в 21:57
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Политика

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
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Здоровье

Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости вчера в 10:13
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Гаджеты

Чипсет Qualcomm Snapdragon 875 получил кодовое название Лахайна

Ожидается, что флагманская мобильная система на кристалле (СнК) следующего поколения Qualcomm, которая предположительно получит название Snapdragon 875, будет представлена в четвертом квартале этого года, а первые смартфоны на этой платформе появятся на рынке в первом квартале следующего года.
Профиль 00:35
Футбол

Президент «Сельты» назвал выкуп Смолова непростой задачей

Глава "небесных" назвал задачу по выкупу россиянина непростой.
Вести.Ru вчера в 16:14
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