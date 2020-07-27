Общество
Российская газетаЗа нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Пока остается прежней процедура техосмотра и для автомобилей такси - обязательное посещение пункта ТО раз в полгода. Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
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с чего всё началось
C 27 июля вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима.ТАССвчера в 17:05
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С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр
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Уголовная ответственность за нелегальный техосмотр вводится с сегодняшнего дня в России
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