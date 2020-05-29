Экономика

МордовМедиаМордовМедиаЗа нерабочий апрель российская экономика упала на 12%

Как сообщают «Ведомости», за первый квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, а по итогам января-апреля показатель упал на 1,9%. Наибольший спад в апреле ожидаемо пришелся на сферы, ориентированные на потребительский спрос. Платные услуги показали сокращение на 37,9% в годовом выражении.
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Главные новости к утру 29 мая

Коммерсантъ29 мая в 00:02

Российская экономика оказалась прочнее западной

Взгляд.ру29 мая в 15:00

Снова бензиноопасная обстановка. Обзор

Интерфакс29 мая в 11:42

Минэкономики оценило сокращение ВВП России в апреле на 12%

Дождь29 мая в 02:43

Неожиданные 12%: что удивляет в официальной статистике по падению экономики России

Forbes05:43

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБК28 мая в 20:22

Падение ВВП РФ в апреле оценили в 12%

Новый Калининград.Ru28 мая в 17:19
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Политика

Кремль заявил об отсутствии решения по открытию границ к параду Победы

Власти пока не принимали решения об открытии границ России для въезда иностранцев, несмотря на приближающийся парад в честь 75-летия Победы с участием зарубежных представителей.
РБК 05:39
1
Общество

Шведский экономист удивился любви к городам в условиях пандемии

В условиях пандемии коронавируса любовь человечества к мегаполисам оказалась сильнее страха смерти.
Lenta.ru 05:38
Происшествия

Американская полиция застрелила протестующего против действий полиции

Во время демонстраций в американском Луисвилле полиция застрелила протестующего во время демонстраций, начавшихся из-за смерти Джорджа Флойда.
Lenta.ru 05:52
Политика

Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
RT на русском 05:27
17
Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
500
Культура

Актеры из «Властелина колец» воссоединились ради нового шоу

Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" приняли участие в онлайн-шоу Джоша Гада "Reunited apart".
Piter.tv 02:07
9
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,2K
Происшествия

Четыре петербуржца задержаны по подозрению в педофилии

Сотрудники полиции задержали четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК России.
Газета.Ru 05:05
8
Шоу-бизнес

Шнуров написал стихотворение про попросивших помощи звезд

Bimru.ru 02:19
53
Общество

В работе интернет-сервисов Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбербанка сообщают, что в работе интернет-сервисов наблюдаются неполадки.
Коммерсантъ 04:38
69
Общество

Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter

REGNUM вчера в 15:05
1K
Космос

Корабль Crew Dragon успешно стартовал с мыса Канаверал

С космодрома на мысе Канаверал успешно совершен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
Индикатор 30 мая в 15:28
4,6K
Энергетика

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
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Футбол

Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом»

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком.
РИА Новости 03:56
Происшествия

На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу

Пропавшую в субботу 12-летнюю девочку нашли убитой в заброшенном пожарном колодце в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края, сообщает ГСУСК региона.
РИА Новости 05:20
Происшествия

В Крыму обнаружили кепку пропавшей накануне шестилетней девочки

ТАСС 03:40
62
Политика

Владимир Путин сегодня может объявить дату голосования по Конституции

По словам собеседников издания, власти хотят отметить своего рода победу над вирусом, чтобы у людей поднялось настроение, и на этом фоне провести голосование по поправках в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 18:06
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Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
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Авто

Компания Jeep запускает продажи машин онлайн

Приобретая машину Jeep через Сберавто, покупатель может сэкономить от 35000 до 50000 руб. Данную скидка можно суммировать с иными специальными предложениями на покупку Jeep, и она затрагивает всю линейку.
CarsWeek.ru 02:59
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Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
11
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей

Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
65
Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
58
Экономика

ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых

Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др.
Ведомости 01:59
4
Политика

Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению

Владимир Путин дал распоряжение о возобновлении оказания плановой медицинской помощи в России. Оно опубликовано на сайте Кремля.
РБК 05:56
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru вчера в 09:55
1,3K
Общество

9 035 новых случаев коронавируса выявлено в России

За последние сутки в России выявлены 9 035 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 3 622 случая (40,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
БИЗНЕС Online 03:35
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
57
Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
2,9K
Общество

Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:54
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Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Как работают Яндекс.Новости?
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