Общество
Вести.RuЗа несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов
Пример влияния фейковых новостей на бизнес привел в швейцарском Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.
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Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
Общество
Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Общество
Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время рабочего совещания.
Энергетика
«Лукойл» не собирается возобновлять поставку нефти Белоруссии
Компания не будет возобновлять поставку нефти на НПЗ Белоруссии на льготных условиях, заявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Кино
Хьюго Уивинг не вернется в роли агента Смита в «Матрице 4»
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»
37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Футбол
Паредес разыграл Неймара в раздевалке
Гаджеты
В России начались продажи смартфона Huawei Y6s
Смартфон HUAWEI Y6s представлен в России в двух цветах: сияющем черном и светло-лиловом. Продажи стартуют c 24 января по цене 9 999 рублей.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Политика
Россия догнала Конго в рейтинге демократии
Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте.
Общество
Смоленская область заняла 55 место в рейтинге эффективности управления
Смоленская область заняла 55 строчку в рейтинге эффективности управления субъектов Российской Федерации, представленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам 2019 года.
Происшествия
На Кубани прекратили дело против сироты за распил гнилых деревьев
Происшествия
Буйную пассажирку связали скотчем на рейсе Уфа – Дубай
На замечания стюардесс женщина не реагировала, а лишь больше распалялась, после чего бортпроводники при помощи пассажиров связали ей руки скотчем.