Общество

Вести.RuВести.RuЗа несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

2 фото
Пример влияния фейковых новостей на бизнес привел в швейцарском Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

ТАСС08:22

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

Вести.Ru08:40

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка клиенты сняли 250 млрд рублей

РЕН ТВ08:39

Сбербанк рассказал, как из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

News.ru09:00

Из-за фейка в банкоматах Сбербанка за несколько часов сняли 250 миллиардов

МонаВиста10:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Общество

Первые двигатели для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод

Байкал24 04:18
Политика

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 09:59
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Lenta.ru 09:51
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН 07:44
Общество

Новым министром культуры России стала Ольга Любимова

Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
RT на русском вчера в 22:30
Общество

Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 01:42
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
РИА Новости вчера в 06:51
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском 08:36
Происшествия

Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство

Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
РБК 09:07
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время рабочего совещания.
BFM.ru 07:49
Энергетика

«Лукойл» не собирается возобновлять поставку нефти Белоруссии

Компания не будет возобновлять поставку нефти на НПЗ Белоруссии на льготных условиях, заявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
REGNUM 06:13
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Кино

Хьюго Уивинг не вернется в роли агента Смита в «Матрице 4»

Культуромания 07:44
Общество

МЧС предупредило о снеге и гололедице в Подмосковье

Известия 07:49
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»

37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Блокнот.ру 03:15
Футбол

Паредес разыграл Неймара в раздевалке

Soccer.ru 02:01
Гаджеты

В России начались продажи смартфона Huawei Y6s

Смартфон HUAWEI Y6s представлен в России в двух цветах: сияющем черном и светло-лиловом. Продажи стартуют c 24 января по цене 9 999 рублей.
The GEEK 07:26
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия вчера в 11:17
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Политика

В России объявлен новый состав правительства

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
REGNUM 00:49
Космос

Ученые выяснили параметры воды древнего марсианского озера

Индикатор 07:25
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Политика

Россия догнала Конго в рейтинге демократии

Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте.
Lenta.ru 08:03
Общество

Смоленская область заняла 55 место в рейтинге эффективности управления

Смоленская область заняла 55 строчку в рейтинге эффективности управления субъектов Российской Федерации, представленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам 2019 года.
Гудвилл.онлайн 08:19
Происшествия

На Кубани прекратили дело против сироты за распил гнилых деревьев

Российская газета 09:53
Происшествия

Буйную пассажирку связали скотчем на рейсе Уфа – Дубай

На замечания стюардесс женщина не реагировала, а лишь больше распалялась, после чего бортпроводники при помощи пассажиров связали ей руки скотчем.
Интерфакс 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное