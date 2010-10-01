Пример влияния фейковых новостей на бизнес привел в швейцарском Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

Общество Новым министром культуры России стала Ольга Любимова Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.

Общество Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Политика Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.

Происшествия Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.

Общество Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время рабочего совещания.

Энергетика «Лукойл» не собирается возобновлять поставку нефти Белоруссии Компания не будет возобновлять поставку нефти на НПЗ Белоруссии на льготных условиях, заявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Гаджеты В России начались продажи смартфона Huawei Y6s Смартфон HUAWEI Y6s представлен в России в двух цветах: сияющем черном и светло-лиловом. Продажи стартуют c 24 января по цене 9 999 рублей.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Политика В России объявлен новый состав правительства Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.

Технологии В WhatsApp появилась тёмная тема Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.