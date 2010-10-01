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Вести.RuВести.RuЗа несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

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Пример влияния фейковых новостей на бизнес привел в швейцарском Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.
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В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

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Из-за фейка в банкоматах Сбербанка за несколько часов сняли 250 миллиардов

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