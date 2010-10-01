Общество
Вести.RuЗа несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов
Пример влияния фейковых новостей на бизнес привел в швейцарском Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.
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Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Авто
Стали известны цены на все комплектации кроссовера Kia Seltos
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Энергетика
Экспорт нефти из Казахстана в Китай остановлен из-за загрязнения
Экспорт казахстанской нефти в Китай приостановлен с 16 января из-за обнаружения в ней превышения хлорорганических соединений.
Политика
Путин сократил визит в Израиль и Палестину до одного дня
Поездка президента России Владимира Путина в Израиль и Палестину сокращена с двух до одного дня в связи с ситуацией с российским правительством.
Политика
Названы покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже превысил 62 рубля
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,23% и достиг 62,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Общество
Беременная 13-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за травли
Ребята признаются, что подверглись травле, а девочка даже пыталась покончить с собой.
Политика
Россия представила СБ ООН доказательства фальшивой химатаки в Сирии
Россия представила на заседании Совета Безопасности ООН доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийском городе Думе в 2018 году.
Футбол
Профсоюз футболистов — о Кокорине и «Сочи»: «Если будет что-то неправомерное, вмешаемся»
Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал ситуацию с возможным переходом форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
Футбол
Никола Влашич: «ЦСКА – великий клуб и должен играть в Лиге чемпионов»
Bobsoccer.ru побеседовал с хорватским полузащитником ЦСКА в Кампоаморе. Предлагаем вашему вниманию видеоинтервью Николы Влашича.
Здоровье
В Минздраве РФ назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Минздрав РФ назвал новый коронавирус, распространяющийся в Китае, биологической угрозой для россиян.
Общество
Что рассказал Владимир Путин общественникам в Усмани
Сегодня президент России Владимир Путин приехал в Усмань, чтобы .
Общество
В дагестанском бассейне наступил мужской день
Жительницы республики пожаловались на дискриминацию Руководство «самого длинного бассейна Северного Кавказа» — комплекса «Анжи Арена» — запретило женщинам посещение: абонементы перестали продавать около двух месяцев назад, а с 20 января начал действовать запрет на пользование бассейном.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Футбол
Игнашевич поставил подножку Алдонину во время посвящения в «торпедовцы»
Пресс-служба московского «Торпедо» опубликовала в Instagram видео с посвящения в «торпедовцы» Евгения Алдонина.
Шоу-бизнес
Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой
Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Энергетика
«Лукойл» не собирается возобновлять поставку нефти Белоруссии
Компания не будет возобновлять поставку нефти на НПЗ Белоруссии на льготных условиях, заявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»
37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Общество
«Укртранснафта» получила компенсацию после ЧП на «Дружбе»
«В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода «Дружба» «Транснефть» резервировала производственные мощности «Укртранснафты» и уплатила обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года €4336,2 тысячи компенсации», — говорится в сообщении компании в Facebook.
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
Общество
Программу Малахова сняли с эфира
Происшествия
В Омске перед судом предстанут 11 обвиняемых в обрушении казармы
Главное военное следственное управление СКР завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному после обрушения казармы в поселке Светлый, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Происшествия
Абызов пожаловался на развившийся у него в СИЗО острый невроз
Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что у него развился острый невроз в СИЗО.