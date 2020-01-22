Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в Давосе о масштабах негативного влияния одного из эпизодов фейковых новостей, когда в течение нескольких часов клиенты банка сняли в банкоматах свыше 250 млрд рублей.

с чего всё началось

Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.

В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

Политика Путин пошутил о знаниях Кудрина в сфере искусства Президент России Владимир Путин пошутил о знаниях занимающего пост главы Счетной палаты Алексея Кудрина в сфере искусства.

Игры Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на сентябрь «Учитывая ожидаемый выпуск Cyberpunk 2077 в сентябре и, говоря о серии событий, которые мы ожидаем после релиза, 2021 год представляется маловероятной датой выхода мультиплеера Cyberpunk», — заявил член совета директоров и старший вице-президент по развитию бизнеса CD Projekt Михал Новаковский.

Общество Саудовского принца обвинили во взломе смартфона главы Amazon Мобильный телефон богатейшего человека в мире, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, был взломан с помощью файла, отправленного по WhatsApp из аккаунта наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана.

Общество Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.

Общество Новая «Миссис Вселенная» из России рассказала о победе Победительница конкурса "Миссис Вселенная — 2020" в Болгарии Ксения Вербицкая рассказала "360", что благодаря одной из своих пациенток она оказалась на конкурсе "Миссис Санкт-Петербург".

Политика Путин выступил против создания института наставника над президентом Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.

Политика В России объявлен новый состав правительства Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.

Космос Астрономы создали первую карту окрестностей чёрной дыры Рентгеновские лучи начинают отражаться от искривлённой области, а исследователи ловят этот сигнал для восстановления геометрии пространства-времени вокруг сверхмассивной чёрной дыры.

Армия и оружие В Таганроге отремонтирован очередной противолодочный Ту-142М3 Первый полет после ремонта Очередной прошедший ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "53 черный") совершил свой первый после ремонта полет.

Происшествия В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения иномарки и "Камаза" на трассе в Челябинской области в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Общество Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.

Авто Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.