Энергетика
URA.RuЗа новогодние праздники в России подорожал бензин
Бензин в России с 1 по 9 января подорожал на три копейки (0,1%), дизельное топливо выросло в цене на семь копеек (0,2%).
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В России потребительские цены на бензин возобновили рост после полугодовой паузы
Коммерсантъвчера в 09:04
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Неожиданно: цены за год в Беларуси выросли меньше, чем планировалось. Узнали, какой план на этот год
КП - Беларусьвчера в 07:16
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Происшествия
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Политика
Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера 16 января
Госдума 16 января рассмотрит назначение главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Политика
Назначение прокуроров регионов может измениться в России
Назначение прокуроров регионов может измениться в России.
Гаджеты
Новые iPhone получат 6 ГБ оперативной памяти
Топовая модель получит 6,7-дюйма, другую оснастят 5,7 дюйма и две версии будут выпускать с 6,1-дюймовым дисплеем.
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.
Футбол
«МЮ» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Кино
Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры
Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Космос
В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты
Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
Армия и оружие
Проект авианосца «Москва» ошеломил немцев
О проекте российского авианосца «Москва» восторженно написала германская газета Handelsblatt.
Авто
Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку с 22 моделями
Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии над «Астон Виллой» (6:1). По информации источника, после матча с бирмингемцами игроки «горожан» без жен и подруг отправились в один из спа-центров неподалеку от Манчестера, чтобы отметить победу и развлечься.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Экономика
РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real
Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.
Армия и оружие
Гиперзвук для США: Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin
Американское военное ведомство подписало новый контракт с компанией Lockheed Martin, по которому планируется выполнить третий этап работ по созданию гиперзвукового ракетного вооружения OpFires.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Федеральное собрание послание получило и ознакомилось
Федеральное собрание послание получило и ознакомилось Руководители Совета федерации, Госдумы и всех парламентских фракций поделились с журналистами своими впечатлениями от последних событий.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Спорт
Российские гандболисты завершили чемпионат Европы третьим поражением
В рамках предварительного этапа чемпионата Европы по гандболу мужская сборная России проиграла Дании. Встреча закончилась со счетом 28:31.
Армия и оружие
В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".