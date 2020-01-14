Энергетика

URA.RuURA.RuЗа новогодние праздники в России подорожал бензин

Бензин в России с 1 по 9 января подорожал на три копейки (0,1%), дизельное топливо выросло в цене на семь копеек (0,2%).
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За новогодние праздники в России подорожал бензин

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