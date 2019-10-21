Транспорт
EastRussiaЗа перевозку грузов по Севморпути хотят доплачивать
Транспортировка грузов через Севморпуть обходится перевозчикам дороже, чем аналогичный маршрут через Суэцкий канал. Чтобы путь через Арктику стал более востребованным, Россия готова компенсировать часть расходов. Как пишет РБК, в стране планируют создать госоператора контейнерных грузов в Арктике.
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Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
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Некоторую часть общества оскорбил номер, где государственный хор имени Веревки исполнил шуточную песню про горящий особняк бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
Армия и оружие
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В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
Забайкальский краевой суд признал жителя Читы, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы, виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
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Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании – собственника золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова по делу о прорыве дамб в Красноярском крае.
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Происшествия
В Оренбургской области семеро рабочих отравились в ходе ремонта на НПЗ
Политика
Из совета по правам человека исключили всех «либералов»
Из совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Владимире Путине исключили всех, кого можно назвать либералами или оппозицией.
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Названы регионы России с самым доступным газом
Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
C 1 октября 2019 «АвтоВАЗ» прекратил производство модификаций Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG.
Экономика
Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе
В Европе налоговые условия работы холдингов значительно выгоднее, чем в России, пишут авторы письма, приводя в качестве примеров такие популярные холдинговые юрисдикции, как Нидерланды и Люксембург.
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Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
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Армия и оружие
Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией
Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Онлайн-магазин «Перекресток» начал продавать продукцию «ВкусВилла»
"ВкусВилл" самостоятельно привозит товары под конкретные заказы в dark store (склад, на котором собираются онлайн-заказы – Ред.). Директор по стратегии и электронной коммерции торговой сети "Перекресток" Леонид Довладбегян в беседе с изданием рассказал, что такое сотрудничество выгодно обеим компаниям.