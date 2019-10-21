Транспортировка грузов через Севморпуть обходится перевозчикам дороже, чем аналогичный маршрут через Суэцкий канал. Чтобы путь через Арктику стал более востребованным, Россия готова компенсировать часть расходов. Как пишет РБК, в стране планируют создать госоператора контейнерных грузов в Арктике.

За перевозку грузов по Севморпути хотят доплачивать

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