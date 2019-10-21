Транспорт
EastRussiaЗа перевозку грузов по Севморпути хотят доплачивать
Транспортировка грузов через Севморпуть обходится перевозчикам дороже, чем аналогичный маршрут через Суэцкий канал. Чтобы путь через Арктику стал более востребованным, Россия готова компенсировать часть расходов. Как пишет РБК, в стране планируют создать госоператора контейнерных грузов в Арктике.
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РИА Новости вчера в 21:52
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В Подмосковье за кражу машин премиум-класса осудили 18 членов банды
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
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Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
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Вечерняя Москва вчера в 15:23
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В исследовательской заметке TF International Securities аналитик Apple Минг-Чи Куо утверждает, что готовящийся к выпуску iPhone SE 2 будет оборудован жидкокристаллической полимерной антенной для улучшенной беспроводной передачи данных.
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Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Кино
Треть получивших господдержку кинокартин не окупаются в прокате
Из 38 российских фильмов, которые с 2015 года получили от 100 млн рублей господдержки, 14 - больше трети - в прокате собрали меньше этой суммы, а не только меньше собственного бюджета, подсчитали "Ведомости".
Интерфакс 07:28
Армия и оружие
Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака
Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом.
Lenta.ru 09:22
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
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Создан кожаный чехол для смартфона, реагирующий на щекотку
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Шоу-бизнес
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79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru вчера в 13:00
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Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
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Экономика
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Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам одобрил проект бюджета страны на 2020 год и рекомендовал депутатам принять документ в первом чтении, сообщает ТАСС.
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Общество
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Как пишет издание BREIN, Moonwalk работал на 80% российских сайтов с пиратским контентом.
Ferra вчера в 17:00
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Признание Киевом российской принадлежности Крыма может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и Россией, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
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Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
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Армия и оружие
Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
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Еще один факт подтверждает, что динозавров погубил астероид
Получено новое подтверждение того, что причиной массового вымирания на границе мела и палеогена, когда погибли динозавры, был именно астероид.
РИА Новости вчера в 19:00
Общество
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
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Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
News.ru вчера в 08:25