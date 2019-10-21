Транспортировка грузов через Севморпуть обходится перевозчикам дороже, чем аналогичный маршрут через Суэцкий канал. Чтобы путь через Арктику стал более востребованным, Россия готова компенсировать часть расходов. Как пишет РБК, в стране планируют создать госоператора контейнерных грузов в Арктике.

За перевозку грузов по Севморпути хотят доплачивать

Происшествия На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф Сотрудники полиции нашли сейф на месте прорыва дамб на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края, его пытаются вскрыть.

Политика Михаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны Первый и последний президент СССР пояснил, что, по его мнению, окончание Холодной войны было общей победой, но западные политики, в первую очередь США, приписали победу себе, не думая, как к этому отнесутся в России.

Происшествия Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве В Новой Москве задержан мужчина, который утром 22 октября зарезал двух человек и ранил еще четырех.

Политика Путин и Эрдоган обсудят в Сочи турецкую военную операцию в Сирии Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник в Сочи переговоры, главной темой которых станет Сирия, где турецкие военные проводят операцию против курдских отрядов.

Финансы Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.

Общество Детей освободят от платы за вывоз мусора В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.

Авто Mitsubishi Pajero уходит с российского рынка Mitsubishi в России, следом за рынками Японии и Германии, прекращает продажи внедорожника Pajero.

Происшествия Российская пенсионерка наелась капсул для стирки вместо конфет В Омске пенсионерка перепутала капсулы для стирки с конфетами и отравилась.

Общество Число заключенных в России достигло исторического минимума Пресс-бюро ФСИН России сообщило, что число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, за 2019 года снизилось на 6%, передает РИА "Новости".

Кино Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.

Общество Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.

Общество Россияне определили самую бесполезную бытовую технику Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.

Общество Менее 5% беспилотников в России поставлены на учет На регистрацию уже находящихся в России беспилотников отводится 30 дней.

Хоккей КХЛ оштрафовала «Амур» на 300 тысяч рублей за поведение Гулявцева Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассмотрела эпизод, произошедший в матче регулярного чемпионата между "Амуром" и московским "Динамо", и оштрафовала хабаровский клуб на 300 тысяч рублей за поведение главного тренера Александра Гулявцева, говорится в заявлении, предоставленном РИА Новости пресс-службой КХЛ.

Авто «Европлан» предлагает таксопаркам скидку 10% на желтые Volkswagen Polo Лизинговая компания "Европлан" предлагает скидку в размере 10% при оформлении в лизинг Volkswagen Polo Trendline AT в цвете Savanna Yellow.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром» В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.

Происшествия Двое полицейских погибли в ДТП с трамваем в Волгограде Двое сотрудников ППС, старший сержант и стажер роты №7 в составе полка ППСП УМВД России по Волгограду, после смены возвращались домой на "двенадцатой".

Политика Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР Парламентская делегация КНДР 21 октября посетит Совет Федерации, в рамках визита запланированы переговоры спикера СФ Валентины Матвиенко и главы Верховного народного собрания республики Пак Тхэ Сона, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Происшествия В Подмосковье за кражи люксовых иномарок осудили 18 человек Судом установлено, что в период с января 2015 по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев и Салман Исмаилов совместно с другими соучастниками (всего более 30 человек) похищали новые автомобили премиум-класса, обманывая сотрудников лизинговых компаний из автосалонов в Подмосковье, и вывозили их за рубеж.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.