Общество
EastRussiaЗа перевозку грузов по Севморпути хотят доплачивать
Транспортировка грузов через Севморпуть обходится перевозчикам дороже, чем аналогичный маршрут через Суэцкий канал. Чтобы путь через Арктику стал более востребованным, Россия готова компенсировать часть расходов. Как пишет РБК, в стране планируют создать госоператора контейнерных грузов в Арктике.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 16:23, Ашберн
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Космос
Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»
Российская газета вчера в 04:53
Хоккей
СКА потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ
Газета.Ru 15:34
Общество
РАН просит пересмотреть правила общения российских и зарубежных ученых
Президиум РАН попросил Министерство науки и высшего образования пересмотреть новые правила общения российских ученых с их зарубежными коллегами.
Газета.Ru 15:42
Политика
Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Московский Комсомолец 15:36
Киберспорт
Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes
Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 06:47
Наука
Еще один факт подтверждает, что динозавров погубил астероид
Получено новое подтверждение того, что причиной массового вымирания на границе мела и палеогена, когда погибли динозавры, был именно астероид.
РИА Новости вчера в 15:00
Политика
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
Экономика
Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса
Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).
РБК 16:15
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости 08:34
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня вчера в 06:33
Армия и оружие
Шойгу сообщил о побеге около 500 террористов из тюрем Сирии за два дня
Около 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии за два дня без охраны, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
РБК 15:56
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в нарушении обещаний во время перемирия
По данным Министерства обороны Турции, во время вывода курдских формирований было зафиксировано 42 нарушения.
РБК 16:09
Футбол
Ювентус — Локомотив 0:1 (2-й тайм)
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук открыл счет в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".
Газета.Ru 15:56
Общество
Торговая сеть «Лента» переедет на Кипр
Компания "Лента Лтд." (Lenta Ltd.), владеющая сетью одноименных гипер - и супермаркетов объявила, что ее акционеры большинством голосов (99,71%) одобрили смену юрисдикции компании.
АБН 06:26
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.
REGNUM 15:46
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 11:11
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Политика
Норвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России
Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, несмотря на сложности во взаимоотношениях между Москвой и странами Запада.
Lenta.ru 15:07
Гаджеты
Samsung обещал исправить уязвимость блокировки смартфона по отпечатку
Samsung Electronics на своем сайте официально подтвердила наличие ошибки в обработке отпечатка пальца для разблокировки смартфона Galaxy S10.
Профиль 20 октября в 04:15
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
Здоровье
В Воронеже стартовал «Онкопатруль»
Масштабная скрининговая кампания стартовала в этот вторник в рамках Всероссийской акции «Онкопатруль».
TV Губерния 14:14
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости 20 октября в 09:05