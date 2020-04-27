Экономика
МонаВистаЗа период карантина цены на вторичное жилье снизились
За время действия ограничительных мер в среднем по России цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости снизилась на 3%. Об этом сообщается на сайте сервиса по продаже недвижимости ЦИАН.
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Здоровье
ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19
Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
РИА Новости 07:58
Общество
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых заразились коронавирусом
У более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключённых выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба ФСИН.
RT на русском 09:35
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Политика
США планируют выставить Китаю счёт за вспышку коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности выдвижения Вашингтоном финансовых претензий Пекину из-за распространения коронавируса.
Псковское агентство информации 04:49
Общество
Министр промышленности Самарской области Михаил Жданов ушел в отставку
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение об отставке министра промышленности и торговли Самарской области Михаила Жданова.
СитиТрафик 05:22
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Происшествия
Приехавшую в Крым женщину оштрафовали и заставили лечь в обсерватор
Симферополь, 28 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В Крыму оштрафовали приехавшую в республику женщину за отказ от добровольной обсервации и силой доставили в обсерватор.
REGNUM 05:03
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
Политика
Путин высказался о мозаике со своим изображением в храме Минобороны
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение увековечить его образ в мозаике в строящемся в Подмосковье главном храме Вооруженных сил России.
Блокнот.ру 26 апреля в 12:30
Общество
Vademecum назвал цензурой требование заблокировать статью о платном лечении заразившихся
Журнал о здравоохранении Vademecum назвал проявлением жесткой цензуры под предлогом заботы об общественном благополучии требование Генпрокуратуры заблокировать статью о платном лечении пациентов с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 09:58
Политика
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Замана 26 апреля в 18:00
Здоровье
Минздрав заявил о риске поражения мозга при заболевании коронавирусом
Новый коронавирус SARS-CoV-2 при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях заболевания может говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС).
RT на русском 08:53
Общество
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
Lenta.ru 09:59
Игры
В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2
На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.
Cyber.sports.ru вчера в 02:01
Происшествия
Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле
Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.
Регион online 05:43
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета 03:47
Футбол
Чемпионат Франции по футболу может быть завершен досрочно
В ближайшее время Федерация футбола Франции может объявить о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:29
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
Тюменских туристов из Таиланда доставят в Сургут
Сегодня, 28 апреля, специальный рейс авиакомпании «ЮТэйр» доставит в Сургут из Таиланда 192 россиянина.
NG72.ru 03:35
Политика
Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24