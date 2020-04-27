За время действия ограничительных мер в среднем по России цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости снизилась на 3%. Об этом сообщается на сайте сервиса по продаже недвижимости ЦИАН.

За период карантина цены на вторичное жилье снизились

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